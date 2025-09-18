Hva er MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Folk spør også: Andre spørsmål om MINX TOKEN Hvor mye er MINX TOKEN (MINX) verdt i dag? Live MINX prisen i USD er 0.05172 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MINX-til-USD-pris? $ 0.05172 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MINX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MINX TOKEN? Markedsverdien for MINX er $ 122.53K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MINX? Den sirkulerende forsyningen av MINX er 2.37M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMINX ? MINX oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MINX? MINX så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til MINX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MINX er $ 112.75K USD . Vil MINX gå høyere i år? MINX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MINX prisprognosen for en mer grundig analyse.

MINX TOKEN (MINX) Viktige bransjeoppdateringer

