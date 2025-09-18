Dagens MINX TOKEN livepris er 0.05172 USD. Spor prisoppdateringer for MINX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MINX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MINX TOKEN livepris er 0.05172 USD. Spor prisoppdateringer for MINX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MINX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MINX TOKEN Logo

MINX TOKEN Pris(MINX)

1 MINX til USD livepris:

$0.05172
-1.65%1D
USD
MINX TOKEN (MINX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:51:29 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05031
24 timer lav
$ 0.05476
24 timer høy

$ 0.05031
$ 0.05476
--
--
+0.15%

-1.65%

-11.81%

-11.81%

MINX TOKEN (MINX) sanntidsprisen er $ 0.05172. I løpet av de siste 24 timene har MINX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05031 og et toppnivå på $ 0.05476, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MINX er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MINX endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.65% over 24 timer og -11.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MINX TOKEN (MINX) Markedsinformasjon

$ 122.53K
$ 112.75K
$ 1.81M
2.37M
35,000,000
MATIC

Nåværende markedsverdi på MINX TOKEN er $ 122.53K, med et 24-timers handelsvolum på $ 112.75K. Den sirkulerende forsyningen på MINX er 2.37M, med en total tilgang på 35000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.81M.

MINX TOKEN (MINX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MINX TOKEN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0008677-1.65%
30 dager$ -0.00653-11.22%
60 dager$ -0.00882-14.57%
90 dager$ -0.03101-37.49%
MINX TOKEN Prisendring i dag

I dag registrerte MINX en endring på $ -0.0008677 (-1.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MINX TOKEN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00653 (-11.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MINX TOKEN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MINX en endring på $ -0.00882 (-14.57%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MINX TOKEN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.03101-37.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MINX TOKEN (MINX)?

Sjekk ut MINX TOKEN Prishistorikk-siden nå.

Hva er MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MINX TOKEN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MINX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MINX TOKEN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MINX TOKEN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MINX TOKEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MINX TOKEN (MINX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MINX TOKEN (MINX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MINX TOKEN.

Sjekk MINX TOKENprisprognosen nå!

MINX TOKEN (MINX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MINX TOKEN (MINX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MINX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MINX TOKEN (MINX)

Leter du etter hvordan du kjøperMINX TOKEN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MINX TOKEN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MINX til lokale valutaer

MINX TOKEN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MINX TOKEN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MINX TOKEN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MINX TOKEN

Hvor mye er MINX TOKEN (MINX) verdt i dag?
Live MINX prisen i USD er 0.05172 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MINX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MINX til USD er $ 0.05172. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MINX TOKEN?
Markedsverdien for MINX er $ 122.53K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MINX?
Den sirkulerende forsyningen av MINX er 2.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMINX ?
MINX oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MINX?
MINX så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til MINX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MINX er $ 112.75K USD.
Vil MINX gå høyere i år?
MINX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MINX prisprognosen for en mer grundig analyse.
MINX TOKEN (MINX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.05172
$0.05172
