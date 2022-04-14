MINE COIN (MIH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MINE COIN (MIH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MINE COIN (MIH) Informasjon MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants. Offisiell nettside: https://mineholdings.io/ Teknisk dokument: https://mih.gitbook.io/mine-holdings Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF Kjøp MIH nå!

MINE COIN (MIH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MINE COIN (MIH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 444.80M $ 444.80M $ 444.80M All-time high: $ 0.3663 $ 0.3663 $ 0.3663 All-Time Low: $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 Nåværende pris: $ 0.2224 $ 0.2224 $ 0.2224 Lær mer om MINE COIN (MIH) pris

MINE COIN (MIH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MINE COIN (MIH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIHs tokenomics, kan du utforske MIH tokenets livepris!

Interessert i å legge til MINE COIN (MIH) i porteføljen din?

MINE COIN (MIH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MIH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MIH nå!

MIH prisforutsigelse Vil du vite hvor MIH kan være på vei? Vår MIH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MIH tokenets prisforutsigelse nå!

