Hva er MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

MINE COIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MINE COIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MIH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om MINE COIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MINE COIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MINE COIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MINE COIN (MIH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MINE COIN (MIH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MINE COIN.

Sjekk MINE COINprisprognosen nå!

MINE COIN (MIH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MINE COIN (MIH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MIH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MINE COIN (MIH)

Leter du etter hvordan du kjøperMINE COIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MINE COIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MIH til lokale valutaer

Prøv konverting

MINE COIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MINE COIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MINE COIN Hvor mye er MINE COIN (MIH) verdt i dag? Live MIH prisen i USD er 0.2183 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MIH-til-USD-pris? $ 0.2183 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MIH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MINE COIN? Markedsverdien for MIH er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MIH? Den sirkulerende forsyningen av MIH er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMIH ? MIH oppnådde en ATH-pris på 0.2556823269040955 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MIH? MIH så en ATL-pris på 0.004984983031285195 USD . Hva er handelsvolumet til MIH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MIH er $ 140.33K USD . Vil MIH gå høyere i år? MIH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MIH prisprognosen for en mer grundig analyse.

MINE COIN (MIH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?