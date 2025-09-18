Dagens MINE COIN livepris er 0.2183 USD. Spor prisoppdateringer for MIH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MINE COIN livepris er 0.2183 USD. Spor prisoppdateringer for MIH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MINE COIN Pris(MIH)

$0.2183
+2.48%1D
MINE COIN (MIH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:08:01 (UTC+8)

MINE COIN (MIH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2074
24 timer lav
$ 0.2186
24 timer høy

$ 0.2074
$ 0.2186
$ 0.2556823269040955
$ 0.004984983031285195
+0.59%

+2.48%

+4.80%

+4.80%

MINE COIN (MIH) sanntidsprisen er $ 0.2183. I løpet av de siste 24 timene har MIH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2074 og et toppnivå på $ 0.2186, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIH er $ 0.2556823269040955, mens den rekordlave prisen er $ 0.004984983031285195.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIH endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, +2.48% over 24 timer og +4.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MINE COIN (MIH) Markedsinformasjon

No.5178

$ 0.00
$ 140.33K
$ 436.60M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på MINE COIN er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 140.33K. Den sirkulerende forsyningen på MIH er 0.00, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 436.60M.

MINE COIN (MIH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MINE COIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.005283+2.48%
30 dager$ +0.0115+5.56%
60 dager$ +0.0079+3.75%
90 dager$ +0.0568+35.17%
MINE COIN Prisendring i dag

I dag registrerte MIH en endring på $ +0.005283 (+2.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MINE COIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0115 (+5.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MINE COIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MIH en endring på $ +0.0079 (+3.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MINE COIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0568+35.17% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MINE COIN (MIH)?

Sjekk ut MINE COIN Prishistorikk-siden nå.

Hva er MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

MINE COIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MINE COIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MIH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MINE COIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MINE COIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MINE COIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MINE COIN (MIH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MINE COIN (MIH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MINE COIN.

Sjekk MINE COINprisprognosen nå!

MINE COIN (MIH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MINE COIN (MIH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MIH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MINE COIN (MIH)

Leter du etter hvordan du kjøperMINE COIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MINE COIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MIH til lokale valutaer

1 MINE COIN(MIH) til VND
5,744.5645
1 MINE COIN(MIH) til AUD
A$0.329633
1 MINE COIN(MIH) til GBP
0.161542
1 MINE COIN(MIH) til EUR
0.185555
1 MINE COIN(MIH) til USD
$0.2183
1 MINE COIN(MIH) til MYR
RM0.91686
1 MINE COIN(MIH) til TRY
9.033254
1 MINE COIN(MIH) til JPY
¥32.0901
1 MINE COIN(MIH) til ARS
ARS$321.975036
1 MINE COIN(MIH) til RUB
18.22805
1 MINE COIN(MIH) til INR
19.230047
1 MINE COIN(MIH) til IDR
Rp3,638.331878
1 MINE COIN(MIH) til KRW
304.886512
1 MINE COIN(MIH) til PHP
12.456198
1 MINE COIN(MIH) til EGP
￡E.10.513328
1 MINE COIN(MIH) til BRL
R$1.159173
1 MINE COIN(MIH) til CAD
C$0.299071
1 MINE COIN(MIH) til BDT
26.575842
1 MINE COIN(MIH) til NGN
326.306108
1 MINE COIN(MIH) til COP
$852.734375
1 MINE COIN(MIH) til ZAR
R.3.780956
1 MINE COIN(MIH) til UAH
9.020156
1 MINE COIN(MIH) til TZS
T.Sh.540.344892
1 MINE COIN(MIH) til VES
Bs35.5829
1 MINE COIN(MIH) til CLP
$208.4765
1 MINE COIN(MIH) til PKR
Rs61.962272
1 MINE COIN(MIH) til KZT
118.189803
1 MINE COIN(MIH) til THB
฿6.944123
1 MINE COIN(MIH) til TWD
NT$6.599209
1 MINE COIN(MIH) til AED
د.إ0.801161
1 MINE COIN(MIH) til CHF
Fr0.172457
1 MINE COIN(MIH) til HKD
HK$1.696191
1 MINE COIN(MIH) til AMD
֏83.54341
1 MINE COIN(MIH) til MAD
.د.م1.969066
1 MINE COIN(MIH) til MXN
$4.014537
1 MINE COIN(MIH) til SAR
ريال0.818625
1 MINE COIN(MIH) til ETB
Br31.341331
1 MINE COIN(MIH) til KES
KSh28.199994
1 MINE COIN(MIH) til JOD
د.أ0.1547747
1 MINE COIN(MIH) til PLN
0.790246
1 MINE COIN(MIH) til RON
лв0.940873
1 MINE COIN(MIH) til SEK
kr2.054203
1 MINE COIN(MIH) til BGN
лв0.362378
1 MINE COIN(MIH) til HUF
Ft72.523626
1 MINE COIN(MIH) til CZK
4.512261
1 MINE COIN(MIH) til KWD
د.ك0.0665815
1 MINE COIN(MIH) til ILS
0.726939
1 MINE COIN(MIH) til BOB
Bs1.508453
1 MINE COIN(MIH) til AZN
0.37111
1 MINE COIN(MIH) til TJS
SM2.043288
1 MINE COIN(MIH) til GEL
0.58941
1 MINE COIN(MIH) til AOA
Kz198.995731
1 MINE COIN(MIH) til BHD
.د.ب0.0822991
1 MINE COIN(MIH) til BMD
$0.2183
1 MINE COIN(MIH) til DKK
kr1.386205
1 MINE COIN(MIH) til HNL
L5.721643
1 MINE COIN(MIH) til MUR
9.897722
1 MINE COIN(MIH) til NAD
$3.787505
1 MINE COIN(MIH) til NOK
kr2.169902
1 MINE COIN(MIH) til NZD
$0.37111
1 MINE COIN(MIH) til PAB
B/.0.2183
1 MINE COIN(MIH) til PGK
K0.912494
1 MINE COIN(MIH) til QAR
ر.ق0.792429
1 MINE COIN(MIH) til RSD
дин.21.773242
1 MINE COIN(MIH) til UZS
soʻm2,695.059761
1 MINE COIN(MIH) til ALL
L18.001018
1 MINE COIN(MIH) til ANG
ƒ0.390757
1 MINE COIN(MIH) til AWG
ƒ0.39294
1 MINE COIN(MIH) til BBD
$0.4366
1 MINE COIN(MIH) til BAM
KM0.362378
1 MINE COIN(MIH) til BIF
Fr651.6255
1 MINE COIN(MIH) til BND
$0.279424
1 MINE COIN(MIH) til BSD
$0.2183
1 MINE COIN(MIH) til JMD
$35.017503
1 MINE COIN(MIH) til KHR
876.705898
1 MINE COIN(MIH) til KMF
Fr91.2494
1 MINE COIN(MIH) til LAK
4,745.652079
1 MINE COIN(MIH) til LKR
Rs66.031384
1 MINE COIN(MIH) til MDL
L3.60195
1 MINE COIN(MIH) til MGA
Ar965.927291
1 MINE COIN(MIH) til MOP
P1.748583
1 MINE COIN(MIH) til MVR
3.33999
1 MINE COIN(MIH) til MWK
MK378.992813
1 MINE COIN(MIH) til MZN
MT13.94937
1 MINE COIN(MIH) til NPR
Rs30.762836
1 MINE COIN(MIH) til PYG
1,559.0986
1 MINE COIN(MIH) til RWF
Fr316.3167
1 MINE COIN(MIH) til SBD
$1.79006
1 MINE COIN(MIH) til SCR
3.128239
1 MINE COIN(MIH) til SRD
$8.315047
1 MINE COIN(MIH) til SVC
$1.910125
1 MINE COIN(MIH) til SZL
L3.787505
1 MINE COIN(MIH) til TMT
m0.76405
1 MINE COIN(MIH) til TND
د.ت0.635253
1 MINE COIN(MIH) til TTD
$1.477891
1 MINE COIN(MIH) til UGX
Sh765.7964
1 MINE COIN(MIH) til XAF
Fr121.8114
1 MINE COIN(MIH) til XCD
$0.58941
1 MINE COIN(MIH) til XOF
Fr121.8114
1 MINE COIN(MIH) til XPF
Fr22.0483
1 MINE COIN(MIH) til BWP
P2.907756
1 MINE COIN(MIH) til BZD
$0.438783
1 MINE COIN(MIH) til CVE
$20.472174
1 MINE COIN(MIH) til DJF
Fr38.6391
1 MINE COIN(MIH) til DOP
$13.538966
1 MINE COIN(MIH) til DZD
د.ج28.282948
1 MINE COIN(MIH) til FJD
$0.491175
1 MINE COIN(MIH) til GNF
Fr1,898.1185
1 MINE COIN(MIH) til GTQ
Q1.672178
1 MINE COIN(MIH) til GYD
$45.688007
1 MINE COIN(MIH) til ISK
kr26.4143

MINE COIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MINE COIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MINE COIN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MINE COIN

Hvor mye er MINE COIN (MIH) verdt i dag?
Live MIH prisen i USD er 0.2183 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MIH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MIH til USD er $ 0.2183. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MINE COIN?
Markedsverdien for MIH er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MIH?
Den sirkulerende forsyningen av MIH er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMIH ?
MIH oppnådde en ATH-pris på 0.2556823269040955 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MIH?
MIH så en ATL-pris på 0.004984983031285195 USD.
Hva er handelsvolumet til MIH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MIH er $ 140.33K USD.
Vil MIH gå høyere i år?
MIH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MIH prisprognosen for en mer grundig analyse.
MINE COIN (MIH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

