Mr. Miggles (MIGGLES) Informasjon Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Offisiell nettside: https://miggles.io/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d Kjøp MIGGLES nå!

Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mr. Miggles (MIGGLES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.36M $ 25.36M $ 25.36M Total forsyning: $ 958.77M $ 958.77M $ 958.77M Sirkulerende forsyning: $ 957.37M $ 957.37M $ 957.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.40M $ 25.40M $ 25.40M All-time high: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 All-Time Low: $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 Nåværende pris: $ 0.02649 $ 0.02649 $ 0.02649 Lær mer om Mr. Miggles (MIGGLES) pris

Mr. Miggles (MIGGLES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mr. Miggles (MIGGLES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIGGLES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIGGLES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIGGLESs tokenomics, kan du utforske MIGGLES tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MIGGLES Interessert i å legge til Mr. Miggles (MIGGLES) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MIGGLES, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MIGGLES på MEXC nå!

Mr. Miggles (MIGGLES) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MIGGLES hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MIGGLES nå!

MIGGLES prisforutsigelse Vil du vite hvor MIGGLES kan være på vei? Vår MIGGLES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MIGGLES tokenets prisforutsigelse nå!

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

