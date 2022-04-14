Mr. Miggles (MIGGLES) tokenomics

Mr. Miggles (MIGGLES) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Mr. Miggles (MIGGLES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Mr. Miggles (MIGGLES) Informasjon

Mister Miggles is a meme coin on the Base chain.

Offisiell nettside:
https://miggles.io/
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d

Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mr. Miggles (MIGGLES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 25.36M
Total forsyning:
$ 958.77M
Sirkulerende forsyning:
$ 957.37M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 25.40M
All-time high:
$ 0.198
All-Time Low:
$ 0.012552230488592142
Nåværende pris:
$ 0.02649
Mr. Miggles (MIGGLES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Mr. Miggles (MIGGLES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MIGGLES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MIGGLES tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MIGGLESs tokenomics, kan du utforske MIGGLES tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.