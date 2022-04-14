Micro GPT (MICRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Micro GPT (MICRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Micro GPT (MICRO) Informasjon MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, Offisiell nettside: https://www.microgpt.io/ Teknisk dokument: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5

Micro GPT (MICRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Micro GPT (MICRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 559.12K $ 559.12K $ 559.12K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 746.00K $ 746.00K $ 746.00K All-time high: $ 0.05591 $ 0.05591 $ 0.05591 All-Time Low: $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 Nåværende pris: $ 0.000746 $ 0.000746 $ 0.000746

Micro GPT (MICRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Micro GPT (MICRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MICRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MICRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe MICRO Interessert i å legge til Micro GPT (MICRO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MICRO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Micro GPT (MICRO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MICRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

MICRO prisforutsigelse Vil du vite hvor MICRO kan være på vei? Vår MICRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

