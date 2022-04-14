michi (MICHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i michi (MICHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

michi (MICHI) Informasjon A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable. Offisiell nettside: https://www.michi.xyz/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5mbK36SZ7J19An8jFochhQS4of8g6BwUjbeCSxBSoWdp Kjøp MICHI nå!

michi (MICHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for michi (MICHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M Total forsyning: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M Sirkulerende forsyning: $ 555.76M $ 555.76M $ 555.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M All-time high: $ 0.59 $ 0.59 $ 0.59 All-Time Low: $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 $ 0.013360121186561689 Nåværende pris: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Lær mer om michi (MICHI) pris

michi (MICHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak michi (MICHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MICHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MICHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MICHIs tokenomics, kan du utforske MICHI tokenets livepris!

