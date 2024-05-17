MICHI

A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable.

NavnMICHI

RangeringNo.1165

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.45%

Opplagsforsyning555,761,261.194862

Maksimal forsyning0

Total forsyning555,761,261.194862

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.5957162408774378,2024-05-17

Laveste pris0.013360121186561689,2025-04-07

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonA cat that stands on two feet, making it infinitely memeable.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

