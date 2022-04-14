Moongate (MGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moongate (MGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moongate (MGT) Informasjon Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy. Offisiell nettside: https://moongate.id/ Teknisk dokument: https://moongate.gitbook.io/moongate-litepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3C6256F234Ba638E5883c46b3fEdb00ea2e66b8A Kjøp MGT nå!

Moongate (MGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moongate (MGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 482.50K $ 482.50K $ 482.50K All-time high: $ 0.07248 $ 0.07248 $ 0.07248 All-Time Low: $ 0.000475604870481767 $ 0.000475604870481767 $ 0.000475604870481767 Nåværende pris: $ 0.0004825 $ 0.0004825 $ 0.0004825 Lær mer om Moongate (MGT) pris

Moongate (MGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moongate (MGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MGTs tokenomics, kan du utforske MGT tokenets livepris!

Moongate (MGT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MGT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

Moongate (MGT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MGT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MGT nå!

MGT prisforutsigelse Vil du vite hvor MGT kan være på vei? Vår MGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MGT tokenets prisforutsigelse nå!

