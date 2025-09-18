Hva er Moongate (MGT)

Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy.

Moongate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Moongate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MGT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Moongate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Moongate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Moongate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moongate (MGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moongate (MGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moongate.

Sjekk Moongateprisprognosen nå!

Moongate (MGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moongate (MGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Moongate (MGT)

Leter du etter hvordan du kjøperMoongate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Moongate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MGT til lokale valutaer

Prøv konverting

Moongate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Moongate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Moongate Hvor mye er Moongate (MGT) verdt i dag? Live MGT prisen i USD er 0.0004821 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MGT-til-USD-pris? $ 0.0004821 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MGT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Moongate? Markedsverdien for MGT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MGT? Den sirkulerende forsyningen av MGT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMGT ? MGT oppnådde en ATH-pris på 0.09888180119667565 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MGT? MGT så en ATL-pris på 0.000475604870481767 USD . Hva er handelsvolumet til MGT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MGT er $ 23.84K USD . Vil MGT gå høyere i år? MGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MGT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Moongate (MGT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?