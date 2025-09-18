Dagens cat in a dogs world livepris er 0.003104 USD. Spor prisoppdateringer for MEW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens cat in a dogs world livepris er 0.003104 USD. Spor prisoppdateringer for MEW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

cat in a dogs world Logo

cat in a dogs world Pris(MEW)

1 MEW til USD livepris:

-0.22%1D
USD
cat in a dogs world (MEW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:51:00 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.65%

-0.22%

-2.21%

-2.21%

cat in a dogs world (MEW) sanntidsprisen er $ 0.003104. I løpet av de siste 24 timene har MEW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003078 og et toppnivå på $ 0.003388, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEW er $ 0.01287879620196633, mens den rekordlave prisen er $ 0.000844011049572498.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEW endret seg med -0.65% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -2.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cat in a dogs world (MEW) Markedsinformasjon

No.175

100.00%

0.01%

SOL

Nåværende markedsverdi på cat in a dogs world er $ 275.91M, med et 24-timers handelsvolum på $ 991.24K. Den sirkulerende forsyningen på MEW er 88.89B, med en total tilgang på 88888888888. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 275.91M.

cat in a dogs world (MEW) Prishistorikk USD

Spor prisendringene cat in a dogs world for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000684-0.22%
30 dager$ +0.000142+4.79%
60 dager$ -0.00101-24.56%
90 dager$ +0.000655+26.74%
cat in a dogs world Prisendring i dag

I dag registrerte MEW en endring på $ -0.00000684 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

cat in a dogs world 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000142 (+4.79%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

cat in a dogs world 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MEW en endring på $ -0.00101 (-24.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

cat in a dogs world 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000655+26.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for cat in a dogs world (MEW)?

Sjekk ut cat in a dogs world Prishistorikk-siden nå.

Hva er cat in a dogs world (MEW)

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

cat in a dogs world er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere cat in a dogs world investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MEW Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om cat in a dogs world på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din cat in a dogs world kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

cat in a dogs world Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil cat in a dogs world (MEW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine cat in a dogs world (MEW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for cat in a dogs world.

Sjekk cat in a dogs worldprisprognosen nå!

cat in a dogs world (MEW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak cat in a dogs world (MEW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEW tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe cat in a dogs world (MEW)

Leter du etter hvordan du kjøpercat in a dogs world? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe cat in a dogs world på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MEW til lokale valutaer

cat in a dogs world Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av cat in a dogs world, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell cat in a dogs world nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om cat in a dogs world

Hvor mye er cat in a dogs world (MEW) verdt i dag?
Live MEW prisen i USD er 0.003104 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEW til USD er $ 0.003104. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for cat in a dogs world?
Markedsverdien for MEW er $ 275.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEW?
Den sirkulerende forsyningen av MEW er 88.89B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEW ?
MEW oppnådde en ATH-pris på 0.01287879620196633 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEW?
MEW så en ATL-pris på 0.000844011049572498 USD.
Hva er handelsvolumet til MEW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEW er $ 991.24K USD.
Vil MEW gå høyere i år?
MEW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:51:00 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

