cat in a dogs world (MEW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i cat in a dogs world (MEW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

cat in a dogs world (MEW) Informasjon Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Offisiell nettside: https://mew.xyz/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 Kjøp MEW nå!

cat in a dogs world (MEW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cat in a dogs world (MEW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 256.00M $ 256.00M $ 256.00M Total forsyning: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Sirkulerende forsyning: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 256.00M $ 256.00M $ 256.00M All-time high: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 All-Time Low: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 Nåværende pris: $ 0.00288 $ 0.00288 $ 0.00288 Lær mer om cat in a dogs world (MEW) pris

cat in a dogs world (MEW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak cat in a dogs world (MEW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEWs tokenomics, kan du utforske MEW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MEW Interessert i å legge til cat in a dogs world (MEW) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MEW, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MEW på MEXC nå!

cat in a dogs world (MEW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MEW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MEW nå!

MEW prisforutsigelse Vil du vite hvor MEW kan være på vei? Vår MEW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEW tokenets prisforutsigelse nå!

