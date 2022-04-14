MetYa (MET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MetYa (MET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MetYa (MET) Informasjon MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Offisiell nettside: https://metya.com/ Teknisk dokument: https://metya.gitbook.io/metya Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Kjøp MET nå!

MetYa (MET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MetYa (MET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 236.80M $ 236.80M $ 236.80M All-time high: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 All-Time Low: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Nåværende pris: $ 0.2368 $ 0.2368 $ 0.2368 Lær mer om MetYa (MET) pris

MetYa (MET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MetYa (MET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METs tokenomics, kan du utforske MET tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MET Interessert i å legge til MetYa (MET) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MET, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MET på MEXC nå!

MetYa (MET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MET nå!

MET prisforutsigelse Vil du vite hvor MET kan være på vei? Vår MET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!