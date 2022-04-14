Merlin Chain (MERL) tokenomics

Merlin Chain (MERL) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Merlin Chain (MERL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Merlin Chain (MERL) Informasjon

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Offisiell nettside:
https://merlinchain.io/
Teknisk dokument:
https://docs.merlinchain.io/merlin-docs
Blokkutforsker:
https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378

Merlin Chain (MERL) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Merlin Chain (MERL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 283.22M
Total forsyning:
$ 2.10B
Sirkulerende forsyning:
$ 978.96M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 607.55M
All-time high:
$ 2.249
All-Time Low:
$ 0.07122948634211385
Nåværende pris:
$ 0.28931
Merlin Chain (MERL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Merlin Chain (MERL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MERL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MERL tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MERLs tokenomics, kan du utforske MERL tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

