Merlin Chain (MERL) Informasjon Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Offisiell nettside: https://merlinchain.io/ Teknisk dokument: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Blokkutforsker: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Kjøp MERL nå!

Merlin Chain (MERL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Merlin Chain (MERL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 283.22M $ 283.22M $ 283.22M Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: $ 978.96M $ 978.96M $ 978.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 607.55M $ 607.55M $ 607.55M All-time high: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 All-Time Low: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Nåværende pris: $ 0.28931 $ 0.28931 $ 0.28931 Lær mer om Merlin Chain (MERL) pris

Merlin Chain (MERL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Merlin Chain (MERL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MERL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MERL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MERLs tokenomics, kan du utforske MERL tokenets livepris!

Merlin Chain (MERL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MERL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MERL nå!

MERL prisforutsigelse Vil du vite hvor MERL kan være på vei? Vår MERL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MERL tokenets prisforutsigelse nå!

