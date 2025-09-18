Dagens Merlin Chain livepris er 0.19212 USD. Spor prisoppdateringer for MERL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MERL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Merlin Chain livepris er 0.19212 USD. Spor prisoppdateringer for MERL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MERL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Merlin Chain Logo

Merlin Chain Pris(MERL)

1 MERL til USD livepris:

$0.19212
+0.03%1D
USD
Merlin Chain (MERL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:22:27 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.18503
24 timer lav
$ 0.21392
24 timer høy

$ 0.18503
$ 0.21392
$ 1.54701444602571
$ 0.07122948634211385
-1.86%

+0.03%

+25.06%

+25.06%

Merlin Chain (MERL) sanntidsprisen er $ 0.19212. I løpet av de siste 24 timene har MERL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.18503 og et toppnivå på $ 0.21392, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MERL er $ 1.54701444602571, mens den rekordlave prisen er $ 0.07122948634211385.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MERL endret seg med -1.86% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +25.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Merlin Chain (MERL) Markedsinformasjon

No.253

$ 188.08M
$ 3.08M
$ 403.45M
978.96M
2,100,000,000
2,100,000,000
46.61%

MERLIN

Nåværende markedsverdi på Merlin Chain er $ 188.08M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.08M. Den sirkulerende forsyningen på MERL er 978.96M, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 403.45M.

Merlin Chain (MERL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Merlin Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000576+0.03%
30 dager$ +0.08101+72.90%
60 dager$ +0.06564+51.89%
90 dager$ +0.1125+141.29%
Merlin Chain Prisendring i dag

I dag registrerte MERL en endring på $ +0.0000576 (+0.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Merlin Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.08101 (+72.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Merlin Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MERL en endring på $ +0.06564 (+51.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Merlin Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1125+141.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Merlin Chain (MERL)?

Sjekk ut Merlin Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Merlin Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MERL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Merlin Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Merlin Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Merlin Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Merlin Chain (MERL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Merlin Chain (MERL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Merlin Chain.

Sjekk Merlin Chainprisprognosen nå!

Merlin Chain (MERL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Merlin Chain (MERL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MERL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Merlin Chain (MERL)

Leter du etter hvordan du kjøperMerlin Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Merlin Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MERL til lokale valutaer

Merlin Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Merlin Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Merlin Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Merlin Chain

Hvor mye er Merlin Chain (MERL) verdt i dag?
Live MERL prisen i USD er 0.19212 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MERL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MERL til USD er $ 0.19212. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Merlin Chain?
Markedsverdien for MERL er $ 188.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MERL?
Den sirkulerende forsyningen av MERL er 978.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMERL ?
MERL oppnådde en ATH-pris på 1.54701444602571 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MERL?
MERL så en ATL-pris på 0.07122948634211385 USD.
Hva er handelsvolumet til MERL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MERL er $ 3.08M USD.
Vil MERL gå høyere i år?
MERL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MERL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:22:27 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

