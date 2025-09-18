Hva er Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Merlin Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MERL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Merlin Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Merlin Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Merlin Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Merlin Chain (MERL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Merlin Chain (MERL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Merlin Chain.

Sjekk Merlin Chainprisprognosen nå!

Merlin Chain (MERL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Merlin Chain (MERL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MERL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Merlin Chain (MERL)

Leter du etter hvordan du kjøperMerlin Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Merlin Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MERL til lokale valutaer

Prøv konverting

Merlin Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Merlin Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Merlin Chain Hvor mye er Merlin Chain (MERL) verdt i dag? Live MERL prisen i USD er 0.19212 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MERL-til-USD-pris? $ 0.19212 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MERL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Merlin Chain? Markedsverdien for MERL er $ 188.08M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MERL? Den sirkulerende forsyningen av MERL er 978.96M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMERL ? MERL oppnådde en ATH-pris på 1.54701444602571 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MERL? MERL så en ATL-pris på 0.07122948634211385 USD . Hva er handelsvolumet til MERL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MERL er $ 3.08M USD . Vil MERL gå høyere i år? MERL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MERL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Merlin Chain (MERL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?