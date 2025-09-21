Merlin Chain (MERL)-prisforutsigelse (USD)

Få Merlin Chain prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MERL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Merlin Chain % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.19663 $0.19663 $0.19663 -1.04% USD Faktisk Prediksjon Merlin Chain-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Merlin Chain (MERL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Merlin Chain potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.19663 i 2025. Merlin Chain (MERL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Merlin Chain potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.206461 i 2026. Merlin Chain (MERL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MERL for 2027 $ 0.216784 med en 10.25% vekstrate. Merlin Chain (MERL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MERL for 2028 $ 0.227623 med en 15.76% vekstrate. Merlin Chain (MERL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MERL for 2029 $ 0.239004 med en 21.55% vekstrate. Merlin Chain (MERL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MERL for 2030 $ 0.250955 med en 27.63% vekstrate. Merlin Chain (MERL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Merlin Chain potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.408779. Merlin Chain (MERL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Merlin Chain potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.665858. År Pris Vekst 2025 $ 0.19663 0.00%

2026 $ 0.206461 5.00%

2027 $ 0.216784 10.25%

2028 $ 0.227623 15.76%

2029 $ 0.239004 21.55%

2030 $ 0.250955 27.63%

2031 $ 0.263503 34.01%

2032 $ 0.276678 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.290512 47.75%

2034 $ 0.305037 55.13%

2035 $ 0.320289 62.89%

2036 $ 0.336304 71.03%

2037 $ 0.353119 79.59%

2038 $ 0.370775 88.56%

2039 $ 0.389313 97.99%

2040 $ 0.408779 107.89% Vis mer Kortsiktig Merlin Chain-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.19663 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.196656 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.196818 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.197438 0.41% Merlin Chain (MERL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MERL September 21, 2025(I dag) er $0.19663 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Merlin Chain (MERL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MERL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.196656 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Merlin Chain (MERL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MERL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.196818 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Merlin Chain (MERL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MERL $0.197438 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Merlin Chain prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.19663$ 0.19663 $ 0.19663 Prisendring (24 t) -1.04% Markedsverdi $ 192.49M$ 192.49M $ 192.49M Opplagsforsyning 978.96M 978.96M 978.96M Volum (24 timer) $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volum (24 timer) -- Den siste MERL-prisen er $ 0.19663. Den har en 24-timers endring på -1.04%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.93M. Videre har MERL en sirkulerende forsyning på 978.96M og total markedsverdi på $ 192.49M. Se MERL livepris

Hvordan kjøpe Merlin Chain (MERL) Prøver du å kjøpe MERL? Du kan nå kjøpe MERL via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Merlin Chain og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper MERL nå

Merlin Chain Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Merlin Chain direktepris, er gjeldende pris for Merlin Chain 0.19663USD. Den sirkulerende forsyningen av Merlin Chain(MERL) er 0.00 MERL , som gir den en markedsverdi på $192.49M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.004730 $ 0.20516 $ 0.18405

7 dager 0.30% $ 0.04543 $ 0.24455 $ 0.148

30 dager 0.67% $ 0.07913 $ 0.24455 $ 0.10087 24-timers ytelse De siste 24 timene har Merlin Chain vist en prisbevegelse på $0.004730 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Merlin Chain handlet på en topp på $0.24455 og en bunn på $0.148 . Det så en prisendring på 0.30% . Denne nylige trenden viser potensialet til MERL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Merlin Chain opplevd en 0.67% endring, som gjenspeiler omtrent $0.07913 av dens verdi. Dette indikerer at MERL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Merlin Chain prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MERL prishistorikk

Hvordan fungerer Merlin Chain (MERL) prisforutsigelsesmodul? Merlin Chain-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MERL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Merlin Chain det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MERL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Merlin Chain. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MERL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MERL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Merlin Chain.

Hvorfor er MERL-prisforutsigelse viktig?

MERL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MERL nå? I følge dine forutsigelser vil MERL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MERL neste måned? I følge Merlin Chain (MERL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MERL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MERL koste i 2026? Prisen på 1 Merlin Chain (MERL) i dag er $0.19663 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MERL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MERL i 2027? Merlin Chain (MERL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MERL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MERL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Merlin Chain (MERL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MERL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Merlin Chain (MERL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MERL koste i 2030? Prisen på 1 Merlin Chain (MERL) i dag er $0.19663 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MERL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MERL i 2040? Merlin Chain (MERL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MERL innen 2040.