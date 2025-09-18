Dagens Memes AI livepris er 0.001099 USD. Spor prisoppdateringer for MEMESAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEMESAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Memes AI livepris er 0.001099 USD. Spor prisoppdateringer for MEMESAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEMESAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Memes AI Logo

Memes AI Pris(MEMESAI)

1 MEMESAI til USD livepris:

$0.001099
$0.001099$0.001099
-0.81%1D
USD
Memes AI (MEMESAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:50:31 (UTC+8)

Memes AI (MEMESAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001085
$ 0.001085$ 0.001085
24 timer lav
$ 0.001222
$ 0.001222$ 0.001222
24 timer høy

$ 0.001085
$ 0.001085$ 0.001085

$ 0.001222
$ 0.001222$ 0.001222

$ 0.12458044404213776
$ 0.12458044404213776$ 0.12458044404213776

$ 0.00000635680790328
$ 0.00000635680790328$ 0.00000635680790328

-0.91%

-0.80%

-17.06%

-17.06%

Memes AI (MEMESAI) sanntidsprisen er $ 0.001099. I løpet av de siste 24 timene har MEMESAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001085 og et toppnivå på $ 0.001222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEMESAI er $ 0.12458044404213776, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000635680790328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEMESAI endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -17.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Memes AI (MEMESAI) Markedsinformasjon

No.2137

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 53.97K
$ 53.97K$ 53.97K

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,048.5
999,971,048.5 999,971,048.5

999,971,048.5
999,971,048.5 999,971,048.5

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Memes AI er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.97K. Den sirkulerende forsyningen på MEMESAI er 999.97M, med en total tilgang på 999971048.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.

Memes AI (MEMESAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Memes AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000897-0.80%
30 dager$ -0.000313-22.17%
60 dager$ -0.001495-57.64%
90 dager$ -0.000468-29.87%
Memes AI Prisendring i dag

I dag registrerte MEMESAI en endring på $ -0.00000897 (-0.80%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Memes AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000313 (-22.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Memes AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MEMESAI en endring på $ -0.001495 (-57.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Memes AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000468-29.87% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Memes AI (MEMESAI)?

Sjekk ut Memes AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Memes AI (MEMESAI)

Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.

Memes AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk MEMESAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Memes AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Memes AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Memes AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Memes AI (MEMESAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Memes AI (MEMESAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Memes AI.

Sjekk Memes AIprisprognosen nå!

Memes AI (MEMESAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Memes AI (MEMESAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEMESAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Memes AI (MEMESAI)

Leter du etter hvordan du kjøperMemes AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Memes AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

Memes AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Memes AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Memes AI

Hvor mye er Memes AI (MEMESAI) verdt i dag?
Live MEMESAI prisen i USD er 0.001099 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEMESAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEMESAI til USD er $ 0.001099. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Memes AI?
Markedsverdien for MEMESAI er $ 1.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEMESAI?
Den sirkulerende forsyningen av MEMESAI er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEMESAI ?
MEMESAI oppnådde en ATH-pris på 0.12458044404213776 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEMESAI?
MEMESAI så en ATL-pris på 0.00000635680790328 USD.
Hva er handelsvolumet til MEMESAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEMESAI er $ 53.97K USD.
Vil MEMESAI gå høyere i år?
MEMESAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEMESAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:50:31 (UTC+8)

Memes AI (MEMESAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

