Memes AI (MEMESAI) tokenomics

Memes AI (MEMESAI) Informasjon
Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.
Blokkutforsker: https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump

Memes AI (MEMESAI) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 1.30M
Total forsyning: $ 999.97M
Sirkulerende forsyning: $ 999.97M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.30M
All-time high: $ 0.125678
All-Time Low: $ 0.00000635680790328
Nåværende pris: $ 0.001303

Memes AI (MEMESAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Memes AI (MEMESAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEMESAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEMESAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEMESAIs tokenomics, kan du utforske MEMESAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MEMESAI

Memes AI (MEMESAI) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til MEMESAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre.

MEMESAI prisforutsigelse

