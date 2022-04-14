Memecoin (MEME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Memecoin (MEME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Memecoin (MEME) Informasjon Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes. Offisiell nettside: https://www.memecoin.org/ Teknisk dokument: https://www.memecoin.org/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb131f4a55907b10d1f0a50d8ab8fa09ec342cd74 Kjøp MEME nå!

Memecoin (MEME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Memecoin (MEME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 138.06M $ 138.06M $ 138.06M Total forsyning: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Sirkulerende forsyning: $ 55.27B $ 55.27B $ 55.27B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 172.36M $ 172.36M $ 172.36M All-time high: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 All-Time Low: $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 Nåværende pris: $ 0.002498 $ 0.002498 $ 0.002498 Lær mer om Memecoin (MEME) pris

Memecoin (MEME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Memecoin (MEME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEMEs tokenomics, kan du utforske MEME tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MEME Interessert i å legge til Memecoin (MEME) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MEME, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MEME på MEXC nå!

Memecoin (MEME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MEME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MEME nå!

MEME prisforutsigelse Vil du vite hvor MEME kan være på vei? Vår MEME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEME tokenets prisforutsigelse nå!

