Medieval Empires (MEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Medieval Empires (MEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Medieval Empires (MEE) Informasjon Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Offisiell nettside: https://www.medievalempires.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.medievalempires.com/ Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Kjøp MEE nå!

Medieval Empires (MEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Medieval Empires (MEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Total forsyning: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Sirkulerende forsyning: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.72M $ 12.72M $ 12.72M All-time high: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 All-Time Low: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Nåværende pris: $ 0.004806 $ 0.004806 $ 0.004806 Lær mer om Medieval Empires (MEE) pris

Medieval Empires (MEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Medieval Empires (MEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEEs tokenomics, kan du utforske MEE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MEE Interessert i å legge til Medieval Empires (MEE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MEE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MEE på MEXC nå!

Medieval Empires (MEE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MEE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MEE nå!

MEE prisforutsigelse Vil du vite hvor MEE kan være på vei? Vår MEE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!