McDonalds pris i dag

Sanntids McDonalds (MCDON) pris i dag er $ 306.13, med en 1.91% endring de siste 24 timene. Nåværende MCDON til USD konverteringssats er $ 306.13 per MCDON.

McDonalds rangerer for tiden som #1598 etter markedsverdi på $ 2.68M, med en sirkulerende forsyning på 8.74K MCDON. I løpet av de siste 24 timene MCDON har den blitt handlet mellom $ 305.97(laveste) og $ 312.37 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 323.00794651626467, mens tidenes laveste notering var $ 290.77283731780426.

Kortsiktig har MCDON beveget seg -0.13% i løpet av den siste timen og +0.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.99K.

McDonalds (MCDON) Markedsinformasjon

Rangering No.1598 Markedsverdi $ 2.68M Volum (24 timer) $ 55.99K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.68M Opplagsforsyning 8.74K Total forsyning 8,743.15319062 Offentlig blokkjede ETH

