MBD Financials (MBD) Informasjon Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Offisiell nettside: https://mbdfinancials.com Teknisk dokument: https://docs.mbdfinancials.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa Kjøp MBD nå!

MBD Financials (MBD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MBD Financials (MBD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 500.65K Total forsyning: $ 40.00B Sirkulerende forsyning: $ 25.94B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 772.00K All-time high: $ 0.000688 All-Time Low: $ 0.000001013727336322 Nåværende pris: $ 0.0000193

MBD Financials (MBD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MBD Financials (MBD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBDs tokenomics, kan du utforske MBD tokenets livepris!

MBD Financials (MBD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MBD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MBD nå!

MBD prisforutsigelse Vil du vite hvor MBD kan være på vei? Vår MBD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MBD tokenets prisforutsigelse nå!

