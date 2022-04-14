Matchain (MAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Matchain (MAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Matchain (MAT) Informasjon Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale. Offisiell nettside: https://matchain.io/ Teknisk dokument: https://docs.matchain.io/ Blokkutforsker: https://matchscan.io/ Kjøp MAT nå!

Matchain (MAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Matchain (MAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.83M Total forsyning: $ 47.05M Sirkulerende forsyning: $ 8.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.18M All-time high: $ 9.493 All-Time Low: $ 0.2476112480740415 Nåværende pris: $ 0.8818 Lær mer om Matchain (MAT) pris

Matchain (MAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Matchain (MAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MATs tokenomics, kan du utforske MAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MAT Interessert i å legge til Matchain (MAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MAT på MEXC nå!

Matchain (MAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MAT nå!

MAT prisforutsigelse Vil du vite hvor MAT kan være på vei? Vår MAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAT tokenets prisforutsigelse nå!

