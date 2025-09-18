Dagens Matchain livepris er 0.8978 USD. Spor prisoppdateringer for MAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Matchain livepris er 0.8978 USD. Spor prisoppdateringer for MAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Matchain Logo

Matchain Pris(MAT)

1 MAT til USD livepris:

$0.8973
$0.8973$0.8973
-1.23%1D
USD
Matchain (MAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:49:48 (UTC+8)

Matchain (MAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.8818
$ 0.8818$ 0.8818
24 timer lav
$ 0.982
$ 0.982$ 0.982
24 timer høy

$ 0.8818
$ 0.8818$ 0.8818

$ 0.982
$ 0.982$ 0.982

$ 6.672668572600626
$ 6.672668572600626$ 6.672668572600626

$ 0.2476112480740415
$ 0.2476112480740415$ 0.2476112480740415

-1.26%

-1.23%

-16.25%

-16.25%

Matchain (MAT) sanntidsprisen er $ 0.8978. I løpet av de siste 24 timene har MAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.8818 og et toppnivå på $ 0.982, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAT er $ 6.672668572600626, mens den rekordlave prisen er $ 0.2476112480740415.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAT endret seg med -1.26% i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -16.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Matchain (MAT) Markedsinformasjon

No.1263

$ 7.95M
$ 7.95M$ 7.95M

$ 80.07K
$ 80.07K$ 80.07K

$ 89.78M
$ 89.78M$ 89.78M

8.86M
8.86M 8.86M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

46,990,596.17770345
46,990,596.17770345 46,990,596.17770345

8.86%

BSC

Nåværende markedsverdi på Matchain er $ 7.95M, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.07K. Den sirkulerende forsyningen på MAT er 8.86M, med en total tilgang på 46990596.17770345. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.78M.

Matchain (MAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Matchain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.011174-1.23%
30 dager$ +0.3204+55.49%
60 dager$ +0.5311+144.83%
90 dager$ -0.2152-19.34%
Matchain Prisendring i dag

I dag registrerte MAT en endring på $ -0.011174 (-1.23%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Matchain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.3204 (+55.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Matchain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MAT en endring på $ +0.5311 (+144.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Matchain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.2152-19.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Matchain (MAT)?

Sjekk ut Matchain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Matchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Matchain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Matchain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Matchain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Matchain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Matchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Matchain (MAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Matchain (MAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Matchain.

Sjekk Matchainprisprognosen nå!

Matchain (MAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Matchain (MAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Matchain (MAT)

Leter du etter hvordan du kjøperMatchain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Matchain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MAT til lokale valutaer

Matchain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Matchain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Matchain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Matchain

Hvor mye er Matchain (MAT) verdt i dag?
Live MAT prisen i USD er 0.8978 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAT til USD er $ 0.8978. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Matchain?
Markedsverdien for MAT er $ 7.95M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAT?
Den sirkulerende forsyningen av MAT er 8.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAT ?
MAT oppnådde en ATH-pris på 6.672668572600626 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAT?
MAT så en ATL-pris på 0.2476112480740415 USD.
Hva er handelsvolumet til MAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAT er $ 80.07K USD.
Vil MAT gå høyere i år?
MAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:49:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

