Mamo (MAMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mamo (MAMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mamo (MAMO) Informasjon $MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience. Offisiell nettside: https://mamo.bot Teknisk dokument: https://mamo.gitbook.io/mamo Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe Kjøp MAMO nå!

Mamo (MAMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mamo (MAMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.29M $ 26.29M $ 26.29M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 382.15M $ 382.15M $ 382.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.80M $ 68.80M $ 68.80M All-time high: $ 0.23348 $ 0.23348 $ 0.23348 All-Time Low: $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 Nåværende pris: $ 0.0688 $ 0.0688 $ 0.0688 Lær mer om Mamo (MAMO) pris

Mamo (MAMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mamo (MAMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAMOs tokenomics, kan du utforske MAMO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MAMO Interessert i å legge til Mamo (MAMO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MAMO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MAMO på MEXC nå!

Mamo (MAMO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MAMO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MAMO nå!

MAMO prisforutsigelse Vil du vite hvor MAMO kan være på vei? Vår MAMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAMO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!