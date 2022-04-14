Mind-AI (MA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mind-AI (MA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mind-AI (MA) Informasjon The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. Offisiell nettside: https://www.mind-ai.io/ Teknisk dokument: https://docs.mind-ai.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Kjøp MA nå!

Mind-AI (MA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mind-AI (MA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 178.85K $ 178.85K $ 178.85K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 349.18M $ 349.18M $ 349.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 256.10K $ 256.10K $ 256.10K All-time high: $ 0.03401 $ 0.03401 $ 0.03401 All-Time Low: $ 0.000416802410586225 $ 0.000416802410586225 $ 0.000416802410586225 Nåværende pris: $ 0.0005122 $ 0.0005122 $ 0.0005122 Lær mer om Mind-AI (MA) pris

Mind-AI (MA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mind-AI (MA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAs tokenomics, kan du utforske MA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MA Interessert i å legge til Mind-AI (MA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MA på MEXC nå!

Mind-AI (MA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MA nå!

MA prisforutsigelse Vil du vite hvor MA kan være på vei? Vår MA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MA tokenets prisforutsigelse nå!

