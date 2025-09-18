Hva er MemeCore (M)

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

MemeCore (M) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MemeCore (M) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om M tokenets omfattende tokenomics nå!

MemeCore Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MemeCore, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MemeCore Hvor mye er MemeCore (M) verdt i dag? Live M prisen i USD er 2.66023 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende M-til-USD-pris? $ 2.66023 . Hva er markedsverdien for MemeCore? Markedsverdien for M er $ 2.77B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av M? Den sirkulerende forsyningen av M er 1.04B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forM ? M oppnådde en ATH-pris på 2.9597770942123245 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på M? M så en ATL-pris på 0.03524461750801544 USD . Hva er handelsvolumet til M? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for M er $ 2.34M USD .

MemeCore (M) Viktige bransjeoppdateringer

