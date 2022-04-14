MemeCore (M) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MemeCore (M), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MemeCore (M) Informasjon MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem. Offisiell nettside: https://memecore.com/ Teknisk dokument: https://docs.memecore.com/ Blokkutforsker: https://memecorescan.io/ Kjøp M nå!

MemeCore (M) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MemeCore (M), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Total forsyning: $ 5.26B $ 5.26B $ 5.26B Sirkulerende forsyning: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.47B $ 25.47B $ 25.47B All-time high: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 All-Time Low: $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 Nåværende pris: $ 2.54677 $ 2.54677 $ 2.54677 Lær mer om MemeCore (M) pris

MemeCore (M) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MemeCore (M) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet M tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange M tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Ms tokenomics, kan du utforske M tokenets livepris!

