Dagens Luna by Virtuals livepris er 0.012797 USD. Spor prisoppdateringer for LUNAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUNAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Luna by Virtuals Logo

Luna by Virtuals Pris(LUNAI)

1 LUNAI til USD livepris:

$0.012797
$0.012797
-7.74%1D
USD
Luna by Virtuals (LUNAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:20:37 (UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.012718
$ 0.012718
24 timer lav
$ 0.013977
$ 0.013977
24 timer høy

$ 0.012718
$ 0.012718

$ 0.013977
$ 0.013977

$ 12.765823816951123
$ 12.765823816951123

$ 0.000061496208216134
$ 0.000061496208216134

-2.78%

-7.73%

-8.54%

-8.54%

Luna by Virtuals (LUNAI) sanntidsprisen er $ 0.012797. I løpet av de siste 24 timene har LUNAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.012718 og et toppnivå på $ 0.013977, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUNAI er $ 12.765823816951123, mens den rekordlave prisen er $ 0.000061496208216134.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUNAI endret seg med -2.78% i løpet av den siste timen, -7.73% over 24 timer og -8.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Luna by Virtuals (LUNAI) Markedsinformasjon

No.1074

$ 12.80M
$ 12.80M

$ 58.28K
$ 58.28K

$ 12.80M
$ 12.80M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på Luna by Virtuals er $ 12.80M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.28K. Den sirkulerende forsyningen på LUNAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.80M.

Luna by Virtuals (LUNAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Luna by Virtuals for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00107358-7.73%
30 dager$ -0.002263-15.03%
60 dager$ -0.013068-50.53%
90 dager$ -0.002241-14.91%
Luna by Virtuals Prisendring i dag

I dag registrerte LUNAI en endring på $ -0.00107358 (-7.73%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Luna by Virtuals 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.002263 (-15.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Luna by Virtuals 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LUNAI en endring på $ -0.013068 (-50.53%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Luna by Virtuals 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002241-14.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Luna by Virtuals (LUNAI)?

Sjekk ut Luna by Virtuals Prishistorikk-siden nå.

Hva er Luna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Luna by Virtuals er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Luna by Virtuals investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LUNAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Luna by Virtuals på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Luna by Virtuals kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Luna by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Luna by Virtuals (LUNAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Luna by Virtuals (LUNAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Luna by Virtuals.

Sjekk Luna by Virtualsprisprognosen nå!

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Luna by Virtuals (LUNAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUNAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Luna by Virtuals (LUNAI)

Leter du etter hvordan du kjøperLuna by Virtuals? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Luna by Virtuals på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LUNAI til lokale valutaer

1 Luna by Virtuals(LUNAI) til VND
336.753055
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til AUD
A$0.01932347
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til GBP
0.00946978
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til EUR
0.01087745
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til USD
$0.012797
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MYR
RM0.0537474
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til TRY
0.52941189
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til JPY
¥1.881159
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til ARS
ARS$18.87455124
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til RUB
1.0647104
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til INR
1.12728773
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til IDR
Rp213.28324802
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til KRW
17.87280208
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til PHP
0.73019682
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til EGP
￡E.0.61630352
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BRL
R$0.06808004
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til CAD
C$0.01753189
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BDT
1.55790678
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til NGN
19.12844372
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til COP
$49.79376685
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til ZAR
R.0.22202795
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til UAH
0.52877204
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til TZS
T.Sh.31.67564628
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til VES
Bs2.085911
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til CLP
$12.221135
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til PKR
Rs3.63230048
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til KZT
6.92842377
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til THB
฿0.40732851
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til TWD
NT$0.38672534
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til AED
د.إ0.04696499
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til CHF
Fr0.01010963
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til HKD
HK$0.09943269
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til AMD
֏4.8974119
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MAD
.د.م0.11542894
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MXN
$0.23482495
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til SAR
ريال0.04798875
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til ETB
Br1.83726529
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til KES
KSh1.65311646
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til JOD
د.أ0.009073073
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til PLN
0.04632514
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til RON
лв0.05515507
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til SEK
kr0.1202918
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BGN
лв0.02124302
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til HUF
Ft4.25282701
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til CZK
0.26438602
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til KWD
د.ك0.003903085
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til ILS
0.04261401
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BOB
Bs0.08842727
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til AZN
0.0217549
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til TJS
SM0.11977992
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til GEL
0.0345519
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til AOA
Kz11.66536129
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BHD
.د.ب0.004824469
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BMD
$0.012797
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til DKK
kr0.08113298
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til HNL
L0.33540937
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MUR
0.58021598
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til NAD
$0.22202795
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til NOK
kr0.12707421
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til NZD
$0.0217549
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til PAB
B/.0.012797
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til PGK
K0.05349146
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til QAR
ر.ق0.04645311
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til RSD
дин.1.27534902
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til UZS
soʻm157.98753899
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til ALL
L1.05524062
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til ANG
ƒ0.02290663
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til AWG
ƒ0.0230346
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BBD
$0.025594
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BAM
KM0.02124302
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BIF
Fr38.199045
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BND
$0.01638016
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BSD
$0.012797
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til JMD
$2.05276677
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til KHR
51.39351982
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til KMF
Fr5.349146
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til LAK
278.19564661
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til LKR
Rs3.87083656
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MDL
L0.2111505
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MGA
Ar56.62378169
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MOP
P0.10250397
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MVR
0.1957941
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MWK
MK22.21699967
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til MZN
MT0.8177283
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til NPR
Rs1.80335324
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til PYG
91.396174
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til RWF
Fr18.542853
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til SBD
$0.1049354
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til SCR
0.19477034
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til SRD
$0.48743773
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til SVC
$0.11197375
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til SZL
L0.22202795
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til TMT
m0.0447895
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til TND
د.ت0.03723927
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til TTD
$0.08663569
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til UGX
Sh44.891876
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til XAF
Fr7.140726
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til XCD
$0.0345519
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til XOF
Fr7.140726
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til XPF
Fr1.292497
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BWP
P0.17045604
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til BZD
$0.02572197
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til CVE
$1.20010266
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til DJF
Fr2.277866
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til DOP
$0.79366994
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til DZD
د.ج1.65759541
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til FJD
$0.02879325
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til GNF
Fr111.269915
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til GTQ
Q0.09802502
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til GYD
$2.67828413
1 Luna by Virtuals(LUNAI) til ISK
kr1.548437

Luna by Virtuals Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Luna by Virtuals, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Luna by Virtuals nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Luna by Virtuals

Hvor mye er Luna by Virtuals (LUNAI) verdt i dag?
Live LUNAI prisen i USD er 0.012797 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUNAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUNAI til USD er $ 0.012797. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Luna by Virtuals?
Markedsverdien for LUNAI er $ 12.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUNAI?
Den sirkulerende forsyningen av LUNAI er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUNAI ?
LUNAI oppnådde en ATH-pris på 12.765823816951123 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUNAI?
LUNAI så en ATL-pris på 0.000061496208216134 USD.
Hva er handelsvolumet til LUNAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUNAI er $ 58.28K USD.
Vil LUNAI gå høyere i år?
LUNAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUNAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:20:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LUNAI-til-USD-kalkulator

Beløp

LUNAI
LUNAI
USD
USD

1 LUNAI = 0.012797 USD

Handle LUNAI

LUNAIUSDT
$0.012797
$0.012797
-7.68%

