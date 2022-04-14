Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Luna by Virtuals (LUNAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Luna by Virtuals (LUNAI) Informasjon LUNAI is a meme coin. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Kjøp LUNAI nå!

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Luna by Virtuals (LUNAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.89M $ 11.89M $ 11.89M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.89M $ 11.89M $ 11.89M All-time high: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 All-Time Low: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 Nåværende pris: $ 0.01189 $ 0.01189 $ 0.01189 Lær mer om Luna by Virtuals (LUNAI) pris

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Luna by Virtuals (LUNAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUNAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUNAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUNAIs tokenomics, kan du utforske LUNAI tokenets livepris!

