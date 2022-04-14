Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomics

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Luna by Virtuals (LUNAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Luna by Virtuals (LUNAI) Informasjon

LUNAI is a meme coin.

Offisiell nettside:
https://app.virtuals.io/virtuals/68
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Luna by Virtuals (LUNAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 11.89M
$ 11.89M$ 11.89M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 11.89M
$ 11.89M$ 11.89M
All-time high:
$ 0.28014
$ 0.28014$ 0.28014
All-Time Low:
$ 0.000061496208216134
$ 0.000061496208216134$ 0.000061496208216134
Nåværende pris:
$ 0.01189
$ 0.01189$ 0.01189

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Luna by Virtuals (LUNAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LUNAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LUNAI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LUNAIs tokenomics, kan du utforske LUNAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LUNAI

Interessert i å legge til Luna by Virtuals (LUNAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LUNAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Luna by Virtuals (LUNAI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LUNAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LUNAI prisforutsigelse

Vil du vite hvor LUNAI kan være på vei? Vår LUNAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.