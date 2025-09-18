Hva er LUFFY (LUFFY)

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

LUFFY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LUFFY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LUFFY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om LUFFY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LUFFY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LUFFY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LUFFY (LUFFY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LUFFY (LUFFY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LUFFY.

Sjekk LUFFYprisprognosen nå!

LUFFY (LUFFY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LUFFY (LUFFY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUFFY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LUFFY (LUFFY)

Leter du etter hvordan du kjøperLUFFY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LUFFY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LUFFY til lokale valutaer

Prøv konverting

LUFFY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LUFFY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om LUFFY Hvor mye er LUFFY (LUFFY) verdt i dag? Live LUFFY prisen i USD er 0.00003804 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LUFFY-til-USD-pris? $ 0.00003804 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LUFFY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for LUFFY? Markedsverdien for LUFFY er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LUFFY? Den sirkulerende forsyningen av LUFFY er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUFFY ? LUFFY oppnådde en ATH-pris på 0.000331926892292076 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LUFFY? LUFFY så en ATL-pris på 0.00000000018032523 USD . Hva er handelsvolumet til LUFFY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUFFY er $ 15.99 USD . Vil LUFFY gå høyere i år? LUFFY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUFFY prisprognosen for en mer grundig analyse.

LUFFY (LUFFY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?