Livepeer (LPT) Informasjon Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Offisiell nettside: https://livepeer.org/ Teknisk dokument: https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Blokkutforsker: https://explorer.livepeer.org/ Kjøp LPT nå!

Livepeer (LPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Livepeer (LPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 300.46M $ 300.46M $ 300.46M Total forsyning: $ 44.65M $ 44.65M $ 44.65M Sirkulerende forsyning: $ 44.65M $ 44.65M $ 44.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 300.46M $ 300.46M $ 300.46M All-time high: $ 99.777 $ 99.777 $ 99.777 All-Time Low: $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 Nåværende pris: $ 6.729 $ 6.729 $ 6.729 Lær mer om Livepeer (LPT) pris

Livepeer (LPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Livepeer (LPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LPTs tokenomics, kan du utforske LPT tokenets livepris!

Livepeer (LPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LPT nå!

LPT prisforutsigelse Vil du vite hvor LPT kan være på vei? Vår LPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LPT tokenets prisforutsigelse nå!

