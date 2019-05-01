Dagens Livepeer livepris er 6.777 USD. Spor prisoppdateringer for LPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Livepeer livepris er 6.777 USD. Spor prisoppdateringer for LPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$6.779
Livepeer (LPT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:19:52 (UTC+8)

Livepeer (LPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 6.75
$ 6.75$ 6.75
24 timer lav
$ 7.244
$ 7.244$ 7.244
24 timer høy

$ 6.75
$ 6.75$ 6.75

$ 7.244
$ 7.244$ 7.244

$ 100.24478173730876
$ 100.24478173730876$ 100.24478173730876

$ 0.420586727745
$ 0.420586727745$ 0.420586727745

-1.63%

-5.28%

-4.62%

-4.62%

Livepeer (LPT) sanntidsprisen er $ 6.777. I løpet av de siste 24 timene har LPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.75 og et toppnivå på $ 7.244, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LPT er $ 100.24478173730876, mens den rekordlave prisen er $ 0.420586727745.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LPT endret seg med -1.63% i løpet av den siste timen, -5.28% over 24 timer og -4.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Livepeer (LPT) Markedsinformasjon

No.165

$ 302.00M
$ 302.00M$ 302.00M

$ 367.97K
$ 367.97K$ 367.97K

$ 302.00M
$ 302.00M$ 302.00M

44.56M
44.56M 44.56M

--
----

44,562,292.80199996
44,562,292.80199996 44,562,292.80199996

0.01%

2019-05-01 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Livepeer er $ 302.00M, med et 24-timers handelsvolum på $ 367.97K. Den sirkulerende forsyningen på LPT er 44.56M, med en total tilgang på 44562292.80199996. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 302.00M.

Livepeer (LPT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Livepeer for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.37788-5.28%
30 dager$ +0.476+7.55%
60 dager$ -1.068-13.62%
90 dager$ +0.822+13.80%
Livepeer Prisendring i dag

I dag registrerte LPT en endring på $ -0.37788 (-5.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Livepeer 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.476 (+7.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Livepeer 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LPT en endring på $ -1.068 (-13.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Livepeer 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.822+13.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Livepeer (LPT)?

Sjekk ut Livepeer Prishistorikk-siden nå.

Hva er Livepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Livepeer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LPT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Livepeer på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Livepeer kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Livepeer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Livepeer (LPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Livepeer (LPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Livepeer.

Sjekk Livepeerprisprognosen nå!

Livepeer (LPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Livepeer (LPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Livepeer (LPT)

Leter du etter hvordan du kjøperLivepeer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Livepeer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LPT til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Livepeer

Hvor mye er Livepeer (LPT) verdt i dag?
Live LPT prisen i USD er 6.777 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LPT til USD er $ 6.777. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Livepeer?
Markedsverdien for LPT er $ 302.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LPT?
Den sirkulerende forsyningen av LPT er 44.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLPT ?
LPT oppnådde en ATH-pris på 100.24478173730876 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LPT?
LPT så en ATL-pris på 0.420586727745 USD.
Hva er handelsvolumet til LPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LPT er $ 367.97K USD.
Vil LPT gå høyere i år?
LPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:19:52 (UTC+8)

