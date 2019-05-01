Hva er Livepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Livepeer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LPT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Livepeer på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Livepeer kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Livepeer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Livepeer (LPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Livepeer (LPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Livepeer.

Sjekk Livepeerprisprognosen nå!

Livepeer (LPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Livepeer (LPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Livepeer (LPT)

Leter du etter hvordan du kjøperLivepeer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Livepeer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LPT til lokale valutaer

Prøv konverting

Livepeer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Livepeer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Livepeer Hvor mye er Livepeer (LPT) verdt i dag? Live LPT prisen i USD er 6.777 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LPT-til-USD-pris? $ 6.777 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LPT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Livepeer? Markedsverdien for LPT er $ 302.00M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LPT? Den sirkulerende forsyningen av LPT er 44.56M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLPT ? LPT oppnådde en ATH-pris på 100.24478173730876 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LPT? LPT så en ATL-pris på 0.420586727745 USD . Hva er handelsvolumet til LPT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LPT er $ 367.97K USD . Vil LPT gå høyere i år? LPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LPT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Livepeer (LPT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?