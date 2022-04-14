Lofi (LOFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lofi (LOFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lofi (LOFI) Informasjon Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future. Offisiell nettside: https://lofitheyeti.com/ Blokkutforsker: https://suiscan.xyz/coin/0xf22da9a24ad027cccb5f2d496cbe91de953d363513db08a3a734d361c7c17503::LOFI::LOFI Kjøp LOFI nå!

Lofi (LOFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lofi (LOFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.94M $ 16.94M $ 16.94M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.94M $ 16.94M $ 16.94M All-time high: $ 0.2686 $ 0.2686 $ 0.2686 All-Time Low: $ 0.005561293479436875 $ 0.005561293479436875 $ 0.005561293479436875 Nåværende pris: $ 0.01694 $ 0.01694 $ 0.01694 Lær mer om Lofi (LOFI) pris

Lofi (LOFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lofi (LOFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOFIs tokenomics, kan du utforske LOFI tokenets livepris!

Lofi (LOFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LOFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LOFI nå!

LOFI prisforutsigelse Vil du vite hvor LOFI kan være på vei? Vår LOFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOFI tokenets prisforutsigelse nå!

