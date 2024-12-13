LOFI

Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.

NavnLOFI

RangeringNo.978

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.35%

Opplagsforsyning1,000,000,000

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning1%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.2213443972971052,2024-12-13

Laveste pris0.005561293479436875,2025-04-07

Offentlig blokkjedeSUI

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...