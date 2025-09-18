Hva er Lofi (LOFI)

Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.

For en mer dyptgående forståelse av Lofi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Lofi Hvor mye er Lofi (LOFI) verdt i dag? Live LOFI prisen i USD er 0.01936 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LOFI-til-USD-pris? $ 0.01936 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LOFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Lofi? Markedsverdien for LOFI er $ 19.36M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LOFI? Den sirkulerende forsyningen av LOFI er 1.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOFI ? LOFI oppnådde en ATH-pris på 0.2213443972971052 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LOFI? LOFI så en ATL-pris på 0.005561293479436875 USD . Hva er handelsvolumet til LOFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOFI er $ 84.44K USD . Vil LOFI gå høyere i år? LOFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Lofi (LOFI) Viktige bransjeoppdateringer

