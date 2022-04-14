Liberland (LLD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Liberland (LLD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Liberland (LLD) Informasjon Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM). Offisiell nettside: https://liberland.org/blockchain Teknisk dokument: https://docs.liberland.org/blockchain Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16 Kjøp LLD nå!

Liberland (LLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Liberland (LLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M All-time high: $ 20 $ 20 $ 20 All-Time Low: $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 Nåværende pris: $ 1.644 $ 1.644 $ 1.644 Lær mer om Liberland (LLD) pris

Liberland (LLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Liberland (LLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LLDs tokenomics, kan du utforske LLD tokenets livepris!

Liberland (LLD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LLD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LLD nå!

LLD prisforutsigelse Vil du vite hvor LLD kan være på vei? Vår LLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LLD tokenets prisforutsigelse nå!

