Dagens Liberland livepris er 1.661 USD.

Liberland Logo

Liberland Pris(LLD)

$1.661
-0.18%1D
USD
Liberland (LLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:47:20 (UTC+8)

Liberland (LLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.31%

-0.18%

-3.88%

-3.88%

Liberland (LLD) sanntidsprisen er $ 1.661. I løpet av de siste 24 timene har LLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.656 og et toppnivå på $ 1.706, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LLD er $ 18.549453902551676, mens den rekordlave prisen er $ 0.7921546358435271.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LLD endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -3.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liberland (LLD) Markedsinformasjon

No.4415

LLD

Nåværende markedsverdi på Liberland er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.88K. Den sirkulerende forsyningen på LLD er 0.00, med en total tilgang på 3000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.98M.

Liberland (LLD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Liberland for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003-0.18%
30 dager$ +0.007+0.42%
60 dager$ -0.236-12.45%
90 dager$ -0.089-5.09%
Liberland Prisendring i dag

I dag registrerte LLD en endring på $ -0.003 (-0.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Liberland 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.007 (+0.42%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Liberland 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LLD en endring på $ -0.236 (-12.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Liberland 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.089-5.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Liberland (LLD)?

Sjekk ut Liberland Prishistorikk-siden nå.

Hva er Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Liberland investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Liberland på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Liberland kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Liberland Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Liberland (LLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Liberland (LLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Liberland.

Sjekk Liberlandprisprognosen nå!

Liberland (LLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Liberland (LLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Liberland (LLD)

Leter du etter hvordan du kjøperLiberland? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Liberland på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LLD til lokale valutaer

Liberland Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Liberland, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Liberland nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Liberland

Hvor mye er Liberland (LLD) verdt i dag?
Live LLD prisen i USD er 1.661 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LLD til USD er $ 1.661. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Liberland?
Markedsverdien for LLD er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LLD?
Den sirkulerende forsyningen av LLD er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLLD ?
LLD oppnådde en ATH-pris på 18.549453902551676 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LLD?
LLD så en ATL-pris på 0.7921546358435271 USD.
Hva er handelsvolumet til LLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LLD er $ 56.88K USD.
Vil LLD gå høyere i år?
LLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Liberland (LLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

