Hva er Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Liberland investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Liberland på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Liberland kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Liberland Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Liberland (LLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Liberland (LLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Liberland.

Sjekk Liberlandprisprognosen nå!

Liberland (LLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Liberland (LLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Liberland (LLD)

Leter du etter hvordan du kjøperLiberland? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Liberland på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LLD til lokale valutaer

Prøv konverting

Liberland Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Liberland, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Liberland Hvor mye er Liberland (LLD) verdt i dag? Live LLD prisen i USD er 1.661 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LLD-til-USD-pris? $ 1.661 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LLD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Liberland? Markedsverdien for LLD er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LLD? Den sirkulerende forsyningen av LLD er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLLD ? LLD oppnådde en ATH-pris på 18.549453902551676 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LLD? LLD så en ATL-pris på 0.7921546358435271 USD . Hva er handelsvolumet til LLD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LLD er $ 56.88K USD . Vil LLD gå høyere i år? LLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LLD prisprognosen for en mer grundig analyse.

Liberland (LLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?