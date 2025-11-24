LITAS (LITAS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i LITAS (LITAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:04:45 (UTC+8)
LITAS (LITAS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LITAS (LITAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
Total forsyning:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 25.71M
$ 25.71M$ 25.71M
All-time high:
$ 0.8299
$ 0.8299$ 0.8299
All-Time Low:
Nåværende pris:
$ 0.2571
$ 0.2571$ 0.2571

LITAS (LITAS) Informasjon

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

Offisiell nettside:
https://litas.io/
Teknisk dokument:
https://docs.google.com/document/d/1anrIDkB8AkIy3COgw5XAaOfsb9a2JiFj5EUaK6DEurQ/edit?tab=t.0#heading=h.81se9b2fpcry
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/address/0xfa63503f9e61fd59cbea137c122fa55c2daff14a

LITAS (LITAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak LITAS (LITAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LITAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LITAS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LITASs tokenomics, kan du utforske LITAS tokenets livepris!

