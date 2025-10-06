LITAS pris i dag

Sanntids LITAS (LITAS) pris i dag er $ 0.2499, med en 0.96% endring de siste 24 timene. Nåværende LITAS til USD konverteringssats er $ 0.2499 per LITAS.

LITAS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- LITAS. I løpet av de siste 24 timene LITAS har den blitt handlet mellom $ 0.2435(laveste) og $ 0.2504 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har LITAS beveget seg +0.40% i løpet av den siste timen og -5.99% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 49.31K.

LITAS (LITAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 49.31K$ 49.31K $ 49.31K Fullt utvannet markedsverdi $ 24.99M$ 24.99M $ 24.99M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på LITAS er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.31K. Den sirkulerende forsyningen på LITAS er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.99M.