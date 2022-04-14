Life Crypto (LIFE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Life Crypto (LIFE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Life Crypto (LIFE) Informasjon LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Offisiell nettside: https://www.lifecrypto.life/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Kjøp LIFE nå!

Life Crypto (LIFE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Life Crypto (LIFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91,72K $ 91,72K $ 91,72K Total forsyning: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Sirkulerende forsyning: $ 2,63B $ 2,63B $ 2,63B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 348,60K $ 348,60K $ 348,60K All-time high: $ 0,015601 $ 0,015601 $ 0,015601 All-Time Low: $ 0,000024382260659893 $ 0,000024382260659893 $ 0,000024382260659893 Nåværende pris: $ 0,00003486 $ 0,00003486 $ 0,00003486 Lær mer om Life Crypto (LIFE) pris

Life Crypto (LIFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Life Crypto (LIFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIFEs tokenomics, kan du utforske LIFE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LIFE Interessert i å legge til Life Crypto (LIFE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LIFE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LIFE på MEXC nå!

Life Crypto (LIFE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LIFE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LIFE nå!

LIFE prisforutsigelse Vil du vite hvor LIFE kan være på vei? Vår LIFE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LIFE tokenets prisforutsigelse nå!

