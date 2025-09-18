Dagens Life Crypto livepris er 0.00003664 USD. Spor prisoppdateringer for LIFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LIFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Life Crypto livepris er 0.00003664 USD. Spor prisoppdateringer for LIFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LIFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Life Crypto Logo

Life Crypto Pris(LIFE)

1 LIFE til USD livepris:

$0.00003663
$0.00003663
-0.19%1D
USD
Life Crypto (LIFE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:58 (UTC+8)

Life Crypto (LIFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003617
$ 0.00003617
24 timer lav
$ 0.000039
$ 0.000039
24 timer høy

$ 0.00003617
$ 0.00003617

$ 0.000039
$ 0.000039

$ 0.041196202448284376
$ 0.041196202448284376

$ 0.000024382260659893
$ 0.000024382260659893

+0.02%

-0.19%

+0.79%

+0.79%

Life Crypto (LIFE) sanntidsprisen er $ 0.00003664. I løpet av de siste 24 timene har LIFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003617 og et toppnivå på $ 0.000039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIFE er $ 0.041196202448284376, mens den rekordlave prisen er $ 0.000024382260659893.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIFE endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og +0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Life Crypto (LIFE) Markedsinformasjon

No.3054

$ 96.41K
$ 96.41K

$ 54.84K
$ 54.84K

$ 366.40K
$ 366.40K

2.63B
2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

26.31%

ETH

Nåværende markedsverdi på Life Crypto er $ 96.41K, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.84K. Den sirkulerende forsyningen på LIFE er 2.63B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 366.40K.

Life Crypto (LIFE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Life Crypto for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000000697-0.19%
30 dager$ -0.00000935-20.34%
60 dager$ -0.00001179-24.35%
90 dager$ -0.00001125-23.50%
Life Crypto Prisendring i dag

I dag registrerte LIFE en endring på $ -0.0000000697 (-0.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Life Crypto 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000935 (-20.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Life Crypto 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LIFE en endring på $ -0.00001179 (-24.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Life Crypto 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00001125-23.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Life Crypto (LIFE)?

Sjekk ut Life Crypto Prishistorikk-siden nå.

Hva er Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Life Crypto investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LIFE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Life Crypto på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Life Crypto kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Life Crypto Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Life Crypto (LIFE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Life Crypto (LIFE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Life Crypto.

Sjekk Life Cryptoprisprognosen nå!

Life Crypto (LIFE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Life Crypto (LIFE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LIFE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Life Crypto (LIFE)

Leter du etter hvordan du kjøperLife Crypto? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Life Crypto på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LIFE til lokale valutaer

1 Life Crypto(LIFE) til VND
0.9641816
1 Life Crypto(LIFE) til AUD
A$0.0000553264
1 Life Crypto(LIFE) til GBP
0.0000271136
1 Life Crypto(LIFE) til EUR
0.000031144
1 Life Crypto(LIFE) til USD
$0.00003664
1 Life Crypto(LIFE) til MYR
RM0.000153888
1 Life Crypto(LIFE) til TRY
0.0015161632
1 Life Crypto(LIFE) til JPY
¥0.00538608
1 Life Crypto(LIFE) til ARS
ARS$0.0540410688
1 Life Crypto(LIFE) til RUB
0.00305944
1 Life Crypto(LIFE) til INR
0.0032276176
1 Life Crypto(LIFE) til IDR
Rp0.6106664224
1 Life Crypto(LIFE) til KRW
0.0511728896
1 Life Crypto(LIFE) til PHP
0.0020899456
1 Life Crypto(LIFE) til EGP
￡E.0.0017645824
1 Life Crypto(LIFE) til BRL
R$0.0001949248
1 Life Crypto(LIFE) til CAD
C$0.0000501968
1 Life Crypto(LIFE) til BDT
0.0044605536
1 Life Crypto(LIFE) til NGN
0.0547680064
1 Life Crypto(LIFE) til COP
$0.142568072
1 Life Crypto(LIFE) til ZAR
R.0.0006346048
1 Life Crypto(LIFE) til UAH
0.0015139648
1 Life Crypto(LIFE) til TZS
T.Sh.0.0906927936
1 Life Crypto(LIFE) til VES
Bs0.00597232
1 Life Crypto(LIFE) til CLP
$0.0349912
1 Life Crypto(LIFE) til PKR
Rs0.0103998976
1 Life Crypto(LIFE) til KZT
0.0198372624
1 Life Crypto(LIFE) til THB
฿0.0011655184
1 Life Crypto(LIFE) til TWD
NT$0.0011072608
1 Life Crypto(LIFE) til AED
د.إ0.0001344688
1 Life Crypto(LIFE) til CHF
Fr0.0000289456
1 Life Crypto(LIFE) til HKD
HK$0.0002846928
1 Life Crypto(LIFE) til AMD
֏0.014022128
1 Life Crypto(LIFE) til MAD
.د.م0.0003304928
1 Life Crypto(LIFE) til MXN
$0.0006734432
1 Life Crypto(LIFE) til SAR
ريال0.0001374
1 Life Crypto(LIFE) til ETB
Br0.0052604048
1 Life Crypto(LIFE) til KES
KSh0.0047331552
1 Life Crypto(LIFE) til JOD
د.أ0.00002597776
1 Life Crypto(LIFE) til PLN
0.0001326368
1 Life Crypto(LIFE) til RON
лв0.0001579184
1 Life Crypto(LIFE) til SEK
kr0.000344416
1 Life Crypto(LIFE) til BGN
лв0.0000608224
1 Life Crypto(LIFE) til HUF
Ft0.0121725408
1 Life Crypto(LIFE) til CZK
0.0007569824
1 Life Crypto(LIFE) til KWD
د.ك0.0000111752
1 Life Crypto(LIFE) til ILS
0.0001220112
1 Life Crypto(LIFE) til BOB
Bs0.0002531824
1 Life Crypto(LIFE) til AZN
0.000062288
1 Life Crypto(LIFE) til TJS
SM0.0003429504
1 Life Crypto(LIFE) til GEL
0.000098928
1 Life Crypto(LIFE) til AOA
Kz0.0333999248
1 Life Crypto(LIFE) til BHD
.د.ب0.00001381328
1 Life Crypto(LIFE) til BMD
$0.00003664
1 Life Crypto(LIFE) til DKK
kr0.000232664
1 Life Crypto(LIFE) til HNL
L0.0009603344
1 Life Crypto(LIFE) til MUR
0.0016612576
1 Life Crypto(LIFE) til NAD
$0.000635704
1 Life Crypto(LIFE) til NOK
kr0.0003642016
1 Life Crypto(LIFE) til NZD
$0.000062288
1 Life Crypto(LIFE) til PAB
B/.0.00003664
1 Life Crypto(LIFE) til PGK
K0.0001531552
1 Life Crypto(LIFE) til QAR
ر.ق0.0001330032
1 Life Crypto(LIFE) til RSD
дин.0.0036526416
1 Life Crypto(LIFE) til UZS
soʻm0.4523453488
1 Life Crypto(LIFE) til ALL
L0.0030213344
1 Life Crypto(LIFE) til ANG
ƒ0.0000655856
1 Life Crypto(LIFE) til AWG
ƒ0.000065952
1 Life Crypto(LIFE) til BBD
$0.00007328
1 Life Crypto(LIFE) til BAM
KM0.0000608224
1 Life Crypto(LIFE) til BIF
Fr0.1093704
1 Life Crypto(LIFE) til BND
$0.0000468992
1 Life Crypto(LIFE) til BSD
$0.00003664
1 Life Crypto(LIFE) til JMD
$0.0058774224
1 Life Crypto(LIFE) til KHR
0.1471484384
1 Life Crypto(LIFE) til KMF
Fr0.01531552
1 Life Crypto(LIFE) til LAK
0.7965217232
1 Life Crypto(LIFE) til LKR
Rs0.0110828672
1 Life Crypto(LIFE) til MDL
L0.00060456
1 Life Crypto(LIFE) til MGA
Ar0.1621235728
1 Life Crypto(LIFE) til MOP
P0.0002934864
1 Life Crypto(LIFE) til MVR
0.000560592
1 Life Crypto(LIFE) til MWK
MK0.0636110704
1 Life Crypto(LIFE) til MZN
MT0.002341296
1 Life Crypto(LIFE) til NPR
Rs0.0051633088
1 Life Crypto(LIFE) til PYG
0.26168288
1 Life Crypto(LIFE) til RWF
Fr0.05309136
1 Life Crypto(LIFE) til SBD
$0.000300448
1 Life Crypto(LIFE) til SCR
0.0005250512
1 Life Crypto(LIFE) til SRD
$0.0013956176
1 Life Crypto(LIFE) til SVC
$0.0003206
1 Life Crypto(LIFE) til SZL
L0.000635704
1 Life Crypto(LIFE) til TMT
m0.00012824
1 Life Crypto(LIFE) til TND
د.ت0.0001066224
1 Life Crypto(LIFE) til TTD
$0.0002480528
1 Life Crypto(LIFE) til UGX
Sh0.12853312
1 Life Crypto(LIFE) til XAF
Fr0.02044512
1 Life Crypto(LIFE) til XCD
$0.000098928
1 Life Crypto(LIFE) til XOF
Fr0.02044512
1 Life Crypto(LIFE) til XPF
Fr0.00370064
1 Life Crypto(LIFE) til BWP
P0.0004880448
1 Life Crypto(LIFE) til BZD
$0.0000736464
1 Life Crypto(LIFE) til CVE
$0.0034360992
1 Life Crypto(LIFE) til DJF
Fr0.00648528
1 Life Crypto(LIFE) til DOP
$0.0022724128
1 Life Crypto(LIFE) til DZD
د.ج0.004746712
1 Life Crypto(LIFE) til FJD
$0.00008244
1 Life Crypto(LIFE) til GNF
Fr0.3185848
1 Life Crypto(LIFE) til GTQ
Q0.0002806624
1 Life Crypto(LIFE) til GYD
$0.0076683856
1 Life Crypto(LIFE) til ISK
kr0.00443344

Life Crypto Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Life Crypto, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Life Crypto nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Life Crypto

Hvor mye er Life Crypto (LIFE) verdt i dag?
Live LIFE prisen i USD er 0.00003664 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LIFE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LIFE til USD er $ 0.00003664. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Life Crypto?
Markedsverdien for LIFE er $ 96.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LIFE?
Den sirkulerende forsyningen av LIFE er 2.63B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLIFE ?
LIFE oppnådde en ATH-pris på 0.041196202448284376 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LIFE?
LIFE så en ATL-pris på 0.000024382260659893 USD.
Hva er handelsvolumet til LIFE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LIFE er $ 54.84K USD.
Vil LIFE gå høyere i år?
LIFE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LIFE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LIFE-til-USD-kalkulator

Beløp

LIFE
LIFE
USD
USD

1 LIFE = 0.00003664 USD

Handle LIFE

LIFEUSDT
$0.00003663
$0.00003663
-0.02%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker