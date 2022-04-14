Tron Bull (BULL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tron Bull (BULL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tron Bull (BULL) Informasjon Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto! Offisiell nettside: https://www.tronbullcoin.com/ Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TAt4ufXFaHZAEV44ev7onThjTnF61SEaEM Kjøp BULL nå!

Tron Bull (BULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tron Bull (BULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 950.28M $ 950.28M $ 950.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.00216436036182031 $ 0.00216436036182031 $ 0.00216436036182031 Nåværende pris: $ 0.002054 $ 0.002054 $ 0.002054 Lær mer om Tron Bull (BULL) pris

Tron Bull (BULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tron Bull (BULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BULLs tokenomics, kan du utforske BULL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BULL Interessert i å legge til Tron Bull (BULL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BULL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BULL på MEXC nå!

Tron Bull (BULL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BULL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BULL nå!

BULL prisforutsigelse Vil du vite hvor BULL kan være på vei? Vår BULL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BULL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!