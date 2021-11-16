LIFE

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

NavnLIFE

RangeringNo.3039

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning2,631,194,572.27

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.2631%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.041196202448284376,2021-11-16

Laveste pris0.000024382260659893,2025-04-07

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...