LIF3 (LIF3) Informasjon Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. Offisiell nettside: https://lif3.com/ Teknisk dokument: https://docs.lif3.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c Kjøp LIF3 nå!

LIF3 (LIF3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LIF3 (LIF3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 128.04M $ 128.04M $ 128.04M All-time high: $ 0.022004 $ 0.022004 $ 0.022004 All-Time Low: $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 Nåværende pris: $ 0.014405 $ 0.014405 $ 0.014405 Lær mer om LIF3 (LIF3) pris

LIF3 (LIF3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LIF3 (LIF3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIF3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIF3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIF3s tokenomics, kan du utforske LIF3 tokenets livepris!

