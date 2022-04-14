Lever (LEVER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lever (LEVER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lever (LEVER) Informasjon Offisiell nettside: https://www.leverfi.io/ Teknisk dokument: https://docs.leverfi.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f Kjøp LEVER nå!

Lever (LEVER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lever (LEVER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Total forsyning: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B Sirkulerende forsyning: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M All-time high: $ 0.005372 $ 0.005372 $ 0.005372 All-Time Low: $ 0.000052668731124832 $ 0.000052668731124832 $ 0.000052668731124832 Nåværende pris: $ 0.0000656 $ 0.0000656 $ 0.0000656 Lær mer om Lever (LEVER) pris

Lever (LEVER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lever (LEVER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEVER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEVER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEVERs tokenomics, kan du utforske LEVER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LEVER Interessert i å legge til Lever (LEVER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LEVER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LEVER på MEXC nå!

Lever (LEVER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LEVER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LEVER nå!

LEVER prisforutsigelse Vil du vite hvor LEVER kan være på vei? Vår LEVER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEVER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!