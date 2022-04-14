Galileo Protocol (LEOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Galileo Protocol (LEOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Galileo Protocol (LEOX) Informasjon Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Offisiell nettside: https://www.galileoprotocol.io Teknisk dokument: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Kjøp LEOX nå!

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Galileo Protocol (LEOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 50.67M $ 50.67M $ 50.67M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.85M $ 7.85M $ 7.85M All-time high: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 All-Time Low: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 Nåværende pris: $ 0.0523 $ 0.0523 $ 0.0523 Lær mer om Galileo Protocol (LEOX) pris

Galileo Protocol (LEOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Galileo Protocol (LEOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEOXs tokenomics, kan du utforske LEOX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LEOX Interessert i å legge til Galileo Protocol (LEOX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LEOX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LEOX på MEXC nå!

Galileo Protocol (LEOX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LEOX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LEOX nå!

LEOX prisforutsigelse Vil du vite hvor LEOX kan være på vei? Vår LEOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEOX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!