Dagens Galileo Protocol livepris er 0.057 USD. Spor prisoppdateringer for LEOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Galileo Protocol Logo

Galileo Protocol Pris(LEOX)

$0.057
+2.33%1D
Galileo Protocol (LEOX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:31:17 (UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0544
$ 0.0599
$ 0.0544
$ 0.0599
$ 1.9395850512596111
$ 0.03772499667759367
+2.51%

+2.33%

-6.87%

-6.87%

Galileo Protocol (LEOX) sanntidsprisen er $ 0.057. I løpet av de siste 24 timene har LEOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0544 og et toppnivå på $ 0.0599, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEOX er $ 1.9395850512596111, mens den rekordlave prisen er $ 0.03772499667759367.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEOX endret seg med +2.51% i løpet av den siste timen, +2.33% over 24 timer og -6.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Galileo Protocol (LEOX) Markedsinformasjon

No.4437

$ 0.00
$ 62.26K
$ 8.55M
0.00
150,000,000
50,673,440
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Galileo Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.26K. Den sirkulerende forsyningen på LEOX er 0.00, med en total tilgang på 50673440. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.55M.

Galileo Protocol (LEOX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Galileo Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001298+2.33%
30 dager$ -0.0039-6.41%
60 dager$ -0.0061-9.67%
90 dager$ +0.003+5.55%
Galileo Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte LEOX en endring på $ +0.001298 (+2.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Galileo Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0039 (-6.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Galileo Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LEOX en endring på $ -0.0061 (-9.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Galileo Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.003+5.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Galileo Protocol (LEOX)?

Sjekk ut Galileo Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Galileo Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Galileo Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LEOX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Galileo Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Galileo Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Galileo Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Galileo Protocol (LEOX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Galileo Protocol (LEOX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Galileo Protocol.

Sjekk Galileo Protocolprisprognosen nå!

Galileo Protocol (LEOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Galileo Protocol (LEOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LEOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Galileo Protocol (LEOX)

Leter du etter hvordan du kjøperGalileo Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Galileo Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LEOX til lokale valutaer

Galileo Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Galileo Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Galileo Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Galileo Protocol

Hvor mye er Galileo Protocol (LEOX) verdt i dag?
Live LEOX prisen i USD er 0.057 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LEOX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LEOX til USD er $ 0.057. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Galileo Protocol?
Markedsverdien for LEOX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LEOX?
Den sirkulerende forsyningen av LEOX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLEOX ?
LEOX oppnådde en ATH-pris på 1.9395850512596111 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LEOX?
LEOX så en ATL-pris på 0.03772499667759367 USD.
Hva er handelsvolumet til LEOX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LEOX er $ 62.26K USD.
Vil LEOX gå høyere i år?
LEOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LEOX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:31:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

