Dagens Love Earn Enjoy livepris er 1.53 USD. Spor prisoppdateringer for LEE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Love Earn Enjoy livepris er 1.53 USD. Spor prisoppdateringer for LEE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LEE

LEE Prisinformasjon

LEE teknisk dokument

LEE Offisiell nettside

LEE tokenomics

LEE Prisprognose

LEE-historikk

LEE Kjøpeguide

LEE-til-fiat-valutakonverter

LEE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Love Earn Enjoy Logo

Love Earn Enjoy Pris(LEE)

1 LEE til USD livepris:

$1.53
$1.53$1.53
-0.64%1D
USD
Love Earn Enjoy (LEE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:18:26 (UTC+8)

Love Earn Enjoy (LEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.529
$ 1.529$ 1.529
24 timer lav
$ 1.541
$ 1.541$ 1.541
24 timer høy

$ 1.529
$ 1.529$ 1.529

$ 1.541
$ 1.541$ 1.541

$ 3.0259402112229754
$ 3.0259402112229754$ 3.0259402112229754

$ 0.6890666926565885
$ 0.6890666926565885$ 0.6890666926565885

-0.07%

-0.64%

-1.49%

-1.49%

Love Earn Enjoy (LEE) sanntidsprisen er $ 1.53. I løpet av de siste 24 timene har LEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.529 og et toppnivå på $ 1.541, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEE er $ 3.0259402112229754, mens den rekordlave prisen er $ 0.6890666926565885.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEE endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og -1.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Love Earn Enjoy (LEE) Markedsinformasjon

No.4273

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.74K
$ 6.74K$ 6.74K

$ 10.71B
$ 10.71B$ 10.71B

0.00
0.00 0.00

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Love Earn Enjoy er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.74K. Den sirkulerende forsyningen på LEE er 0.00, med en total tilgang på 7000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.71B.

Love Earn Enjoy (LEE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Love Earn Enjoy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00986-0.64%
30 dager$ -0.465-23.31%
60 dager$ -0.768-33.43%
90 dager$ -0.838-35.39%
Love Earn Enjoy Prisendring i dag

I dag registrerte LEE en endring på $ -0.00986 (-0.64%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Love Earn Enjoy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.465 (-23.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Love Earn Enjoy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LEE en endring på $ -0.768 (-33.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Love Earn Enjoy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.838-35.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Love Earn Enjoy (LEE)?

Sjekk ut Love Earn Enjoy Prishistorikk-siden nå.

Hva er Love Earn Enjoy (LEE)

Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.

Love Earn Enjoy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Love Earn Enjoy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LEE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Love Earn Enjoy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Love Earn Enjoy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Love Earn Enjoy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Love Earn Enjoy (LEE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Love Earn Enjoy (LEE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Love Earn Enjoy.

Sjekk Love Earn Enjoyprisprognosen nå!

Love Earn Enjoy (LEE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Love Earn Enjoy (LEE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LEE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Love Earn Enjoy (LEE)

Leter du etter hvordan du kjøperLove Earn Enjoy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Love Earn Enjoy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LEE til lokale valutaer

1 Love Earn Enjoy(LEE) til VND
40,261.95
1 Love Earn Enjoy(LEE) til AUD
A$2.3103
1 Love Earn Enjoy(LEE) til GBP
1.1322
1 Love Earn Enjoy(LEE) til EUR
1.3005
1 Love Earn Enjoy(LEE) til USD
$1.53
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MYR
RM6.426
1 Love Earn Enjoy(LEE) til TRY
63.2655
1 Love Earn Enjoy(LEE) til JPY
¥224.91
1 Love Earn Enjoy(LEE) til ARS
ARS$2,256.6276
1 Love Earn Enjoy(LEE) til RUB
127.296
1 Love Earn Enjoy(LEE) til INR
134.7777
1 Love Earn Enjoy(LEE) til IDR
Rp25,499.9898
1 Love Earn Enjoy(LEE) til KRW
2,136.8592
1 Love Earn Enjoy(LEE) til PHP
87.3018
1 Love Earn Enjoy(LEE) til EGP
￡E.73.6848
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BRL
R$8.1396
1 Love Earn Enjoy(LEE) til CAD
C$2.0961
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BDT
186.2622
1 Love Earn Enjoy(LEE) til NGN
2,286.9828
1 Love Earn Enjoy(LEE) til COP
$5,953.3065
1 Love Earn Enjoy(LEE) til ZAR
R.26.5455
1 Love Earn Enjoy(LEE) til UAH
63.2196
1 Love Earn Enjoy(LEE) til TZS
T.Sh.3,787.1172
1 Love Earn Enjoy(LEE) til VES
Bs249.39
1 Love Earn Enjoy(LEE) til CLP
$1,461.15
1 Love Earn Enjoy(LEE) til PKR
Rs434.2752
1 Love Earn Enjoy(LEE) til KZT
828.3573
1 Love Earn Enjoy(LEE) til THB
฿48.7152
1 Love Earn Enjoy(LEE) til TWD
NT$46.2366
1 Love Earn Enjoy(LEE) til AED
د.إ5.6151
1 Love Earn Enjoy(LEE) til CHF
Fr1.2087
1 Love Earn Enjoy(LEE) til HKD
HK$11.8881
1 Love Earn Enjoy(LEE) til AMD
֏585.531
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MAD
.د.م13.8006
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MXN
$28.0755
1 Love Earn Enjoy(LEE) til SAR
ريال5.7375
1 Love Earn Enjoy(LEE) til ETB
Br219.6621
1 Love Earn Enjoy(LEE) til KES
KSh197.6454
1 Love Earn Enjoy(LEE) til JOD
د.أ1.08477
1 Love Earn Enjoy(LEE) til PLN
5.5386
1 Love Earn Enjoy(LEE) til RON
лв6.5943
1 Love Earn Enjoy(LEE) til SEK
kr14.382
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BGN
лв2.5398
1 Love Earn Enjoy(LEE) til HUF
Ft508.4649
1 Love Earn Enjoy(LEE) til CZK
31.6098
1 Love Earn Enjoy(LEE) til KWD
د.ك0.46665
1 Love Earn Enjoy(LEE) til ILS
5.0949
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BOB
Bs10.5723
1 Love Earn Enjoy(LEE) til AZN
2.601
1 Love Earn Enjoy(LEE) til TJS
SM14.3208
1 Love Earn Enjoy(LEE) til GEL
4.131
1 Love Earn Enjoy(LEE) til AOA
Kz1,394.7021
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BHD
.د.ب0.57681
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BMD
$1.53
1 Love Earn Enjoy(LEE) til DKK
kr9.7002
1 Love Earn Enjoy(LEE) til HNL
L40.1013
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MUR
69.3702
1 Love Earn Enjoy(LEE) til NAD
$26.5455
1 Love Earn Enjoy(LEE) til NOK
kr15.1929
1 Love Earn Enjoy(LEE) til NZD
$2.601
1 Love Earn Enjoy(LEE) til PAB
B/.1.53
1 Love Earn Enjoy(LEE) til PGK
K6.3954
1 Love Earn Enjoy(LEE) til QAR
ر.ق5.5539
1 Love Earn Enjoy(LEE) til RSD
дин.152.4798
1 Love Earn Enjoy(LEE) til UZS
soʻm18,888.8751
1 Love Earn Enjoy(LEE) til ALL
L126.1638
1 Love Earn Enjoy(LEE) til ANG
ƒ2.7387
1 Love Earn Enjoy(LEE) til AWG
ƒ2.754
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BBD
$3.06
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BAM
KM2.5398
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BIF
Fr4,567.05
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BND
$1.9584
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BSD
$1.53
1 Love Earn Enjoy(LEE) til JMD
$245.4273
1 Love Earn Enjoy(LEE) til KHR
6,144.5718
1 Love Earn Enjoy(LEE) til KMF
Fr639.54
1 Love Earn Enjoy(LEE) til LAK
33,260.8689
1 Love Earn Enjoy(LEE) til LKR
Rs462.7944
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MDL
L25.245
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MGA
Ar6,769.8981
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MOP
P12.2553
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MVR
23.409
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MWK
MK2,656.2483
1 Love Earn Enjoy(LEE) til MZN
MT97.767
1 Love Earn Enjoy(LEE) til NPR
Rs215.6076
1 Love Earn Enjoy(LEE) til PYG
10,927.26
1 Love Earn Enjoy(LEE) til RWF
Fr2,216.97
1 Love Earn Enjoy(LEE) til SBD
$12.546
1 Love Earn Enjoy(LEE) til SCR
23.2866
1 Love Earn Enjoy(LEE) til SRD
$58.2777
1 Love Earn Enjoy(LEE) til SVC
$13.3875
1 Love Earn Enjoy(LEE) til SZL
L26.5455
1 Love Earn Enjoy(LEE) til TMT
m5.355
1 Love Earn Enjoy(LEE) til TND
د.ت4.4523
1 Love Earn Enjoy(LEE) til TTD
$10.3581
1 Love Earn Enjoy(LEE) til UGX
Sh5,367.24
1 Love Earn Enjoy(LEE) til XAF
Fr853.74
1 Love Earn Enjoy(LEE) til XCD
$4.131
1 Love Earn Enjoy(LEE) til XOF
Fr853.74
1 Love Earn Enjoy(LEE) til XPF
Fr154.53
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BWP
P20.3796
1 Love Earn Enjoy(LEE) til BZD
$3.0753
1 Love Earn Enjoy(LEE) til CVE
$143.4834
1 Love Earn Enjoy(LEE) til DJF
Fr272.34
1 Love Earn Enjoy(LEE) til DOP
$94.8906
1 Love Earn Enjoy(LEE) til DZD
د.ج198.1809
1 Love Earn Enjoy(LEE) til FJD
$3.4425
1 Love Earn Enjoy(LEE) til GNF
Fr13,303.35
1 Love Earn Enjoy(LEE) til GTQ
Q11.7198
1 Love Earn Enjoy(LEE) til GYD
$320.2137
1 Love Earn Enjoy(LEE) til ISK
kr185.13

Love Earn Enjoy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Love Earn Enjoy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Love Earn Enjoy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Love Earn Enjoy

Hvor mye er Love Earn Enjoy (LEE) verdt i dag?
Live LEE prisen i USD er 1.53 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LEE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LEE til USD er $ 1.53. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Love Earn Enjoy?
Markedsverdien for LEE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LEE?
Den sirkulerende forsyningen av LEE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLEE ?
LEE oppnådde en ATH-pris på 3.0259402112229754 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LEE?
LEE så en ATL-pris på 0.6890666926565885 USD.
Hva er handelsvolumet til LEE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LEE er $ 6.74K USD.
Vil LEE gå høyere i år?
LEE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LEE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:18:26 (UTC+8)

Love Earn Enjoy (LEE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LEE-til-USD-kalkulator

Beløp

LEE
LEE
USD
USD

1 LEE = 1.53 USD

Handle LEE

LEEUSDT
$1.53
$1.53$1.53
-0.64%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker