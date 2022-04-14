Brainedge (LEARN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Brainedge (LEARN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Brainedge (LEARN) Informasjon Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market. Offisiell nettside: https://brainedge.ai Teknisk dokument: https://www.brainedge.ai/assets/pdf/Brainedge_WP_1.0.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf6ad4965f7779c6b8ae4d25bf2a2e009a47c3dae Kjøp LEARN nå!

Brainedge (LEARN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brainedge (LEARN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.96M $ 14.96M $ 14.96M All-time high: $ 0.07448 $ 0.07448 $ 0.07448 All-Time Low: $ 0.013391358994111898 $ 0.013391358994111898 $ 0.013391358994111898 Nåværende pris: $ 0.01496 $ 0.01496 $ 0.01496 Lær mer om Brainedge (LEARN) pris

Brainedge (LEARN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brainedge (LEARN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEARN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEARN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEARNs tokenomics, kan du utforske LEARN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LEARN Interessert i å legge til Brainedge (LEARN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LEARN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LEARN på MEXC nå!

Brainedge (LEARN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LEARN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LEARN nå!

LEARN prisforutsigelse Vil du vite hvor LEARN kan være på vei? Vår LEARN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LEARN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!