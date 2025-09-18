Dagens Brainedge livepris er 0.01519 USD. Spor prisoppdateringer for LEARN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEARN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Brainedge livepris er 0.01519 USD. Spor prisoppdateringer for LEARN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEARN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Brainedge Pris(LEARN)

$0.01519
$0.01519$0.01519
-0.13%1D
Brainedge (LEARN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:31:10 (UTC+8)

Brainedge (LEARN) Prisinformasjon (USD)

$ 0.01464
$ 0.01464$ 0.01464
$ 0.01777
$ 0.01777$ 0.01777
$ 0.01464
$ 0.01464$ 0.01464

$ 0.01777
$ 0.01777$ 0.01777

$ 0.05109173269308641
$ 0.05109173269308641$ 0.05109173269308641

$ 0.013391358994111898
$ 0.013391358994111898$ 0.013391358994111898

-0.07%

-0.13%

-12.20%

-12.20%

Brainedge (LEARN) sanntidsprisen er $ 0.01519. I løpet av de siste 24 timene har LEARN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01464 og et toppnivå på $ 0.01777, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEARN er $ 0.05109173269308641, mens den rekordlave prisen er $ 0.013391358994111898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEARN endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -12.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brainedge (LEARN) Markedsinformasjon

No.4288

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 83.63K
$ 83.63K$ 83.63K

$ 15.19M
$ 15.19M$ 15.19M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

Nåværende markedsverdi på Brainedge er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.63K. Den sirkulerende forsyningen på LEARN er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.19M.

Brainedge (LEARN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Brainedge for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000198-0.13%
30 dager$ -0.00409-21.22%
60 dager$ -0.02482-62.04%
90 dager$ -0.01415-48.23%
Brainedge Prisendring i dag

I dag registrerte LEARN en endring på $ -0.0000198 (-0.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Brainedge 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00409 (-21.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Brainedge 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LEARN en endring på $ -0.02482 (-62.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Brainedge 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01415-48.23% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Brainedge (LEARN)?

Sjekk ut Brainedge Prishistorikk-siden nå.

Hva er Brainedge (LEARN)

Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market.

Brainedge er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Brainedge investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk LEARN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Brainedge på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Brainedge kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Brainedge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Brainedge (LEARN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Brainedge (LEARN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Brainedge.

Sjekk Brainedgeprisprognosen nå!

Brainedge (LEARN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Brainedge (LEARN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LEARN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Brainedge (LEARN)

Leter du etter hvordan du kjøperBrainedge? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Brainedge på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LEARN til lokale valutaer

1 Brainedge(LEARN) til VND
399.72485
1 Brainedge(LEARN) til AUD
A$0.0229369
1 Brainedge(LEARN) til GBP
0.0112406
1 Brainedge(LEARN) til EUR
0.0129115
1 Brainedge(LEARN) til USD
$0.01519
1 Brainedge(LEARN) til MYR
RM0.063798
1 Brainedge(LEARN) til TRY
0.6284103
1 Brainedge(LEARN) til JPY
¥2.23293
1 Brainedge(LEARN) til ARS
ARS$22.4040348
1 Brainedge(LEARN) til RUB
1.268365
1 Brainedge(LEARN) til INR
1.3380871
1 Brainedge(LEARN) til IDR
Rp253.1665654
1 Brainedge(LEARN) til KRW
21.244734
1 Brainedge(LEARN) til PHP
0.8668933
1 Brainedge(LEARN) til EGP
￡E.0.7317023
1 Brainedge(LEARN) til BRL
R$0.0808108
1 Brainedge(LEARN) til CAD
C$0.0208103
1 Brainedge(LEARN) til BDT
1.8492306
1 Brainedge(LEARN) til NGN
22.7054044
1 Brainedge(LEARN) til COP
$59.3359375
1 Brainedge(LEARN) til ZAR
R.0.2636984
1 Brainedge(LEARN) til UAH
0.6276508
1 Brainedge(LEARN) til TZS
T.Sh.37.5988956
1 Brainedge(LEARN) til VES
Bs2.47597
1 Brainedge(LEARN) til CLP
$14.50645
1 Brainedge(LEARN) til PKR
Rs4.3115296
1 Brainedge(LEARN) til KZT
8.2240179
1 Brainedge(LEARN) til THB
฿0.4836496
1 Brainedge(LEARN) til TWD
NT$0.4591937
1 Brainedge(LEARN) til AED
د.إ0.0557473
1 Brainedge(LEARN) til CHF
Fr0.0120001
1 Brainedge(LEARN) til HKD
HK$0.1180263
1 Brainedge(LEARN) til AMD
֏5.813213
1 Brainedge(LEARN) til MAD
.د.م0.1370138
1 Brainedge(LEARN) til MXN
$0.2796479
1 Brainedge(LEARN) til SAR
ريال0.0569625
1 Brainedge(LEARN) til ETB
Br2.1808283
1 Brainedge(LEARN) til KES
KSh1.9622442
1 Brainedge(LEARN) til JOD
د.أ0.01076971
1 Brainedge(LEARN) til PLN
0.0551397
1 Brainedge(LEARN) til RON
лв0.0656208
1 Brainedge(LEARN) til SEK
kr0.1429379
1 Brainedge(LEARN) til BGN
лв0.0252154
1 Brainedge(LEARN) til HUF
Ft5.0531054
1 Brainedge(LEARN) til CZK
0.3141292
1 Brainedge(LEARN) til KWD
د.ك0.00463295
1 Brainedge(LEARN) til ILS
0.0505827
1 Brainedge(LEARN) til BOB
Bs0.1049629
1 Brainedge(LEARN) til AZN
0.025823
1 Brainedge(LEARN) til TJS
SM0.1421784
1 Brainedge(LEARN) til GEL
0.041013
1 Brainedge(LEARN) til AOA
Kz13.8467483
1 Brainedge(LEARN) til BHD
.د.ب0.00572663
1 Brainedge(LEARN) til BMD
$0.01519
1 Brainedge(LEARN) til DKK
kr0.0964565
1 Brainedge(LEARN) til HNL
L0.3981299
1 Brainedge(LEARN) til MUR
0.6887146
1 Brainedge(LEARN) til NAD
$0.2635465
1 Brainedge(LEARN) til NOK
kr0.1511405
1 Brainedge(LEARN) til NZD
$0.025823
1 Brainedge(LEARN) til PAB
B/.0.01519
1 Brainedge(LEARN) til PGK
K0.0634942
1 Brainedge(LEARN) til QAR
ر.ق0.0551397
1 Brainedge(LEARN) til RSD
дин.1.5156582
1 Brainedge(LEARN) til UZS
soʻm187.5307273
1 Brainedge(LEARN) til ALL
L1.2525674
1 Brainedge(LEARN) til ANG
ƒ0.0271901
1 Brainedge(LEARN) til AWG
ƒ0.027342
1 Brainedge(LEARN) til BBD
$0.03038
1 Brainedge(LEARN) til BAM
KM0.0252154
1 Brainedge(LEARN) til BIF
Fr45.34215
1 Brainedge(LEARN) til BND
$0.0194432
1 Brainedge(LEARN) til BSD
$0.01519
1 Brainedge(LEARN) til JMD
$2.4366279
1 Brainedge(LEARN) til KHR
61.0039514
1 Brainedge(LEARN) til KMF
Fr6.34942
1 Brainedge(LEARN) til LAK
330.2173847
1 Brainedge(LEARN) til LKR
Rs4.5946712
1 Brainedge(LEARN) til MDL
L0.250635
1 Brainedge(LEARN) til MGA
Ar67.2122563
1 Brainedge(LEARN) til MOP
P0.1216719
1 Brainedge(LEARN) til MVR
0.232407
1 Brainedge(LEARN) til MWK
MK26.3715109
1 Brainedge(LEARN) til MZN
MT0.970641
1 Brainedge(LEARN) til NPR
Rs2.1405748
1 Brainedge(LEARN) til PYG
108.48698
1 Brainedge(LEARN) til RWF
Fr22.01031
1 Brainedge(LEARN) til SBD
$0.124558
1 Brainedge(LEARN) til SCR
0.2311918
1 Brainedge(LEARN) til SRD
$0.5785871
1 Brainedge(LEARN) til SVC
$0.1329125
1 Brainedge(LEARN) til SZL
L0.2635465
1 Brainedge(LEARN) til TMT
m0.053165
1 Brainedge(LEARN) til TND
د.ت0.0442029
1 Brainedge(LEARN) til TTD
$0.1028363
1 Brainedge(LEARN) til UGX
Sh53.28652
1 Brainedge(LEARN) til XAF
Fr8.47602
1 Brainedge(LEARN) til XCD
$0.041013
1 Brainedge(LEARN) til XOF
Fr8.47602
1 Brainedge(LEARN) til XPF
Fr1.53419
1 Brainedge(LEARN) til BWP
P0.2023308
1 Brainedge(LEARN) til BZD
$0.0305319
1 Brainedge(LEARN) til CVE
$1.4245182
1 Brainedge(LEARN) til DJF
Fr2.70382
1 Brainedge(LEARN) til DOP
$0.9420838
1 Brainedge(LEARN) til DZD
د.ج1.9678645
1 Brainedge(LEARN) til FJD
$0.0341775
1 Brainedge(LEARN) til GNF
Fr132.07705
1 Brainedge(LEARN) til GTQ
Q0.1163554
1 Brainedge(LEARN) til GYD
$3.1791151
1 Brainedge(LEARN) til ISK
kr1.83799

For en mer dyptgående forståelse av Brainedge, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Brainedge nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Brainedge

Hvor mye er Brainedge (LEARN) verdt i dag?
Live LEARN prisen i USD er 0.01519 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LEARN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LEARN til USD er $ 0.01519. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Brainedge?
Markedsverdien for LEARN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LEARN?
Den sirkulerende forsyningen av LEARN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLEARN ?
LEARN oppnådde en ATH-pris på 0.05109173269308641 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LEARN?
LEARN så en ATL-pris på 0.013391358994111898 USD.
Hva er handelsvolumet til LEARN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LEARN er $ 83.63K USD.
Vil LEARN gå høyere i år?
LEARN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LEARN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:31:10 (UTC+8)

Brainedge (LEARN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

